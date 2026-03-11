Новости Кино 11.03.2026 comment views icon

Критики в восторге: "Проект Аве Мария" стартовал с 96% на Rotten Tomatoes

Катерина Левицкая

За 10 дней до релиза в кинотеатрах «Проект Аве Мария» получил свои первые оценки и отзывы от критиков. Большинство сходятся во мнении, что это один из лучших научно-фантастических проектов, по крайней мере в этом десятилетии.


На момент написания новости «Проект Аве Мария» имел 96% рейтинга Rotten Tomatoes на основе 93 рецензий — достаточно, чтобы сохранить за собой почти идеальную оценку в дальнейшем.

«Проект Аве Мария» основан на научно-фантастическом бестселлере Энди Вейера — автора, стоящего за не менее успешным «Марсианином», экранизированным Ридли Скоттом в 2015 году. К тому же обе ленты адаптировал для большого экрана сценарист Дрю Годдард, а режиссуру взяли на себя Фил Лорд и Кристофер Миллер.


Это одна из самых высоких оценок в карьере режиссерского дуэта (уступает лишь «Lego. Фильм» 2014 года с 96%) и рекордная для Райана Гослинга (предыдущими лидерами были «Наполовину Нельсон» с 91% и «Драйв» с 93%). Ну и собственно, оценка «Проекта Аве Мария» перебила самого «Марсианина» (93%), который победил на «Оскар-2026», как лучший фильм.

В центре сюжета находится простой учитель естествознания Райланд Грейс (Гослинг), который внезапно просыпается на борту космического корабля в состоянии амнезии. Когда память понемногу возвращается, он обнаруживает, что его миссия — спасти Землю от потенциальной катастрофы. Впоследствии он встречает таинственного инопланетянина Рокки, который так же стремится спасти собственный вид.

«Проект Аве Мария» стал одним из самых дорогих проектов в истории Amazon MGM и, что больше всего понравилось критикам, вообще не использовал зеленых экранов. Первый трейлер, вышедший в июне прошлого года, собрал более 400 млн просмотров за неделю — на то время рекордный показатель для фильма, который не является сиквелом или римейком.

  • «Больше всего радует то, в какой степени создатели фильма искали практические решения и физические декорации, а не полагались исключительно на цифровой инструментарий или сплющивали действие бесконечными последовательностями зеленого экрана. Акцент на практических эффектах существенно влияет на ощущение целостности съемок», — Дэвид Руни, Hollywood Reporter.
  • «Лорд и Миллер знали, что делают, когда решили достичь такого яркого и легкого тона. Они создали научно-фантастический эпос, который длится более двух с половиной часов и большую часть этого времени является моноспектаклем. Они наполнили его не действием, а увлекательными концепциями, кропотливыми лабораторными исследованиями и сложными техническими головоломками. Сделать все это и поддерживать динамику и интересный характер на протяжении всего фильма — чрезвычайное достижение», — Николас Барбер, BBC.
  • «Сочетая лучшие части «Инопланетянина», «Прибытия», «Марсианина» и «Интерстеллара», замечательный «Проект Аве Мария», вероятно, не только станет лучшим научно-фантастическим фильмом 2026 года, но и сразу одним из лучших научно-фантастических фильмов всех времен. Полная захватывающих приключений, возвышенного чувства надежды, искренней дозы юмора и искренних эмоций, история учителя, который стал астронавтом, и его неожиданного инопланетного помощника является одним из самых приятных кинематографических впечатлений 21 века», — Итан Андертон, Slash Film.

«Проект Аве Мария» стартует в кинотеатрах мира 20 марта, в Украине — днем раньше.

