Львовская Skeiron при поддержке Google создет виртуальный музей культурного наследия Украины

По данным ЮНЕСКО, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине насчитывается более 284 поврежденных культурных объектов. Из-за обстрелов, ракетных ударов и бомбардировок многие объекты культурного наследия уже уничтожены. Тем не менее специалисты Google совместно с командой экспертов Skeiron из Львова пытаются сохранить такие достопримечательности хотя бы в цифровом виде, что позволит провести их реставрацию после победы.

С начала войны команда Skeiron использовала технологию лазерного сканирования и фотограмметрию (методы, которые помогают зафиксировать геометрию и цвет 3D-объекта), чтобы создать сотни детальных 3D-моделей украинских памятников и артефактов. В прошлом году они совместно с Google Arts & Culture представили более 40 цифровых артефактов на виртуальной выставке под названием «Украина рядом». В настоящее время в галерее доступно уже 78 таких объектов.

«Когда Skeiron обратились к нам с этим проектом, мы сразу почувствовали, что должны принять участие в его реализации», — рассказывает Этьен Ферье, инженер программного обеспечения Google, специализирующийся на внедрении опыта Google Arts & Culture в Поиск. «Их миссия состоит в сохранении и воспроизведении этих моделей как ориентиров для реставрации в случае повреждения любого из этих исторических объектов. Наша задача – сделать эту информацию доступной как можно большей аудитории. Это была уникальная возможность работать вместе в интересах сохранения этих важных объектов».

Для размещения таких 3D-моделей памятников архитектуры на серверах Google с целью доступности просмотра на разных устройствах производятся определенные действия по уменьшению файлов. Они не должны превышать 10 МБ, чтобы пользователи могли удобно просматривать объекты даже в сети 3G.

Большая часть процесса сжатия файлов была автоматизирована. Однако оказалось, что некоторые значения искажений могут быть несколько «оптимистичными». В некоторых случаях текстуры были слишком размыты, а в других – мелкие детали, такие как тонкий позолоченный крест, возвышающийся на вершине колокольни Успенского собора, были слишком искривлены. Поэтому пришлось потратить время на ручную коррекцию моделей, сравнивая оригиналы с их упрощенными версиями и внося соответствующие коррективы.

Благодаря стараниям команды Skeiron желающие из любой точки мира могут просмотреть 3D-модели памятников украинской архитектуры.

Напомним, ранее команда Skeiron создала 3D-тур по Мариупольскому драмтеатру. Это было начало масштабного проекта по созданию 3D-моделей памятников культуры Украины.