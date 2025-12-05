"Люди в черном" возвращаются: Sony взялась за пятый фильм и пишет сценарий под Уилла Смита

Sony Pictures разрабатывает сценарий пятого фильма для франшизы «Люди в черном».

Главная новость заключается в том, что студия изо всех сил пытается вернуть Уилла Смита к роли Джеймса или же агента J. Для написания сценария уже наняли Криса Бремера, который работал с актером над «Плохие парни навсегда».

В то же время Deadline отмечает, что Смит официально не привязан к проекту и не будет брать на себя никаких обязательств, пока не прочитает сценарий. Режиссера еще не объявили, как и потенциальный сюжет. На возвращение 79-летнего Томми Ли Джонса вряд ли стоит надеяться.

Франшиза «Люди в черном» заработала в мировом прокате в общей сложности $1,9 млрд. Она стартовала еще в 1997 году с рассказом о сварливом полицейском Нью-Йоркской полиции (Смит), завербованном в секретное агентство, которое контролирует инопланетян. Сиквел 2002 года получил широкую критику, но «Люди в черном 3» 2012-го вернули часть шарма оригинала.

Перезапуск 2019-го «Люди в черном: Интернэшнл», уже без Смита, окончательно убил франшизу и казалось, ну кому нужен еще один фильм? Но Голливуд застрял в бесконечном цикле франшиз, ведь всегда можно что-то переосмыслить, перезагрузить или продолжить.

Напомним, что ранее Paramount анонсировала «Час пик 4», Warner Bros. разрабатывает «Гремлинов 3», а Universal пытается возродить «Мумию» с Бренданом Фрейзером.