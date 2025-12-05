Обновлено: Netflix купил Warner Bros. за $72 млрд

Netflix приобрел студию и стриминговый сервис Warner Bros за $72 млрд.

Обновлено в 15:15, 5 декабря: Netflix и Warner Bros. достигли соглашения о приобретении: компанию оценили в $27,75 за акцию и $72 млрд в капитале ($82,7 млрд с учетом долга). Ожидается, что сделка будет закрыта после выделения подразделения Discovery Global в отдельную публичную компанию, запланированного на третий квартал 2026 года.

Покупка распространяется на саму студию, стриминговые каналы, а также некоторые игровые подразделения. Warner Bros. владеет такими интеллектуальными франшизами, как «Гарри Поттер», «Игра престолов» и DC Universe. Ей также принадлежат разработчики видеоигр, такие как NetherRealm Studios с Mortal Kombat, Rocksteady, создатель Batman: Arkham, Avalanche с Hogwarts Legacy и игровая студия Lego TT Games.

Согласно Bloomberg, предлагается плата в размере $5 млрд за расторжение сделки в случае, если регуляторы ее не одобрят. Среди других претендентов были Paramount и Comcast.

После публикации новости о статусе торгов, сотни деятелей из области кино направили открытое письмо в Конгресс с предупреждением об «экономическом и институциональном кризисе» в Голливуде в случае, если Netflix таки поглотит WB. Интересно, что письмо было не подписанным, группа называла себя «обеспокоенными продюсерами фильмов» — свою анонимность они объяснили тем, что боятся мести со стороны стриминга, учитывая его огромную власть как покупателя, так и дистрибьютора.

Согласно Variety, текущее предложение Netflix предусматривает короткий двухнедельный кинотеатральный показ с последующим переходом на стриминг. Впрочем, студии и прокатчики опасаются, что компания не выполнит своих обещаний. Исторически стриминг шел в кинотеатры только для отдельных релизов и кратковременно, да и то, чтобы получить шанс на награды. Между тем конкурентный Paramount обещал сохранить Warner Bros. как отдельный бизнес, который будет выпускать не менее 14 фильмов для кинотеатров в год.

Основанная почти три десятилетия назад как компания по прокату DVD, которая отправляла диски клиентам по почте, Netflix завершила 2024 год с доходом в размере $39 млрд. Ее рыночная стоимость составляет примерно $437 млрд. Warner Bros., основанная в 1920-х годах, имела объем продаж более $39 млрд. Перед закрытием сделки компания, общая стоимость которой превышает $60 млрд, завершит запланированное выделение кабельных каналов, включая CNN, TBS и TNT.

С покупкой Netflix среди прочего будет владеть сетью HBO вместе с библиотекой хитов, вроде «Игры престолов» и ее спинофов, а также будущего сериала «Гарри Поттер». Сделка, безусловно, столкнется с антимонопольной проверкой в США и Европе, поэтому ждем дальнейшего развития событий.