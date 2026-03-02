banner
Apple iPhone 17e за $599 получил чип A19, вдвое больше памяти и MagSafe с Qi2

Вадим Карпусь

Apple официально представила iPhone 17e — новое поколение своего самого доступного смартфона. Анонс стал частью серии презентаций, которые компания начала на этой неделе.


Как и предыдущий iPhone 16e, новинка оснащена 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina. В то же время Apple установила новое защитное стекло Ceramic Shield 2 с повышенной устойчивостью к царапинам и уменьшенными бликами. Ключевое изменение заключается в доступном объеме встроенного хранилища. Если в прошлом году базовая версия 16e 128 ГБ памяти, то теперь за те же деньги пользователь получает 256 ГБ. Фактически объем удвоился без повышения стартовой цены.

iPhone 17e работает на новом процессоре A19. Смартфон также получил поддержку MagSafe и стандарта Qi2 с беспроводной зарядкой мощностью до 15 Вт. Это обеспечит совместимость с современными магнитными аксессуарами и быструю беспроводную подзарядку без дополнительных адаптеров.


Отдельного внимания заслуживает модем C1X — следующее поколение фирменного решения Apple. Компания заявляет, что он вдвое быстрее предшественника. Хотя детальные технические показатели не раскрываются, акцент сделан именно на росте скорости соединения.

Камера получила 48-мегапиксельный сенсор с технологией Fusion, что обеспечивает двукратный телефото зум «оптического качества». Также смартфон поддерживает расширенный портретный режим Apple: система автоматически распознает людей, собак и котов, сохраняет данные о глубине сцены и позволяет добавить размытие фона уже после съемки.

Цена Apple iPhone 17e стартует с $599 за версию с 256 ГБ памяти. Покупателям доступны три цвета: черный, белый и розовый.

Параллельно с аппаратными обновлениями Apple работает над более персонализированной версией Siri на базе ИИ Google Gemini. Ожидается, что ассистент будет лучше понимать персональный контекст пользователя и сможет выполнять действия непосредственно на экране. Ранее генеральный директор Tim Cook заявлял, что эти функции появятся весной, однако по новым данным, релиз могут отложить.

В iPhone Air фиксируют сбои модема Apple C1X


Источник: The Verge

