Магазин приложений в Windows 11 за одну неделю стал более полезным, чем прежде в Windows 10





Для новой версии операционной системы Windows 11 корпорация Microsoft намерена существенно улучшить магазин приложений. Эти доработки включают пользовательский интерфейс и повышение производительности. Но главным улучшением должно стать увеличение количества доступных приложений. Только за последнюю неделю некоторые популярные приложения начали появляться в Microsoft Store для Windows 11, что сделало его более полезным, чем раньше в предыдущей версии ОС.

Например, за минувшую неделю Microsoft Store пополнился приложениями OBS Studio, Zoom, Canva, WinZip и Adobe Acrobat Reader, а также расширениями для браузера Microsoft Edge. Microsoft Store теперь сможет содержать любые традиционные настольные приложения. Ранее Microsoft ограничивала разработчиков своими универсальными приложениями Windows. Затем компания разрешила некоторым упакованным настольным приложениям использовать свой магазин для распространения обновлений. Теперь же любое приложение может быть частью магазина и распространяться через него.

Это стало возможным, в том числе, благодаря выходу Microsoft Windows Package Manager в прошлом году. Этот инструмент позволял устанавливать приложения с помощью простой команды. Популярность Windows Package Manager постоянно росла, появлялась поддержка различных популярных приложений. Теперь же, по сути, Microsoft Store является интерфейсом для диспетчера пакетов Windows и команды WinGet, которая используется для установки приложений из репозитория Microsoft. Это должно означать, что в ближайшие недели в магазине появится еще больше приложений. Mozilla, например, намекнула, что скоро будет доступен браузер Firefox.

В конечном итоге мы даже можем увидеть в Microsoft Store конкурирующие магазины приложений, такие как Steam или Epic Games Store. Глава направления Windows Панос Панай сказал, что компания открыта для размещения Steam или Epic Games Store в Microsoft Store, и, вероятно, это будет способ связываться с приложениями и играми, доступными в других сервисах.

Отчасти привлекательность нового магазина для разработчиков заключается в том, что новые правила Microsoft позволяют сохранять авторам 100% дохода от приложений при использовании сторонних платёжных платформ. Однако это правило не распространяется на игры. Но и для разработчиков игр тоже есть приятные новости – с 1 августа Microsoft сокращает комиссионные сборы с игр с 30% до 12%.

Источник: The Verge