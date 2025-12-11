Расходимся: Samsung Galaxy S26 получит камеры S25, чтобы не стать дороже iPhone 17

Samsung, похоже, окончательно определилась со стратегией для базовых флагманов линейки Galaxy S в следующем году. И если кто-то ждал серьезных изменений в камерах Galaxy S26 — хороших новостей нет. По данным южнокорейского издания The Elec, компания отказалась от модернизации и снова использует те же модули, что стояли в Galaxy S25. А тот, стоит напомнить, повторил камеры Galaxy S24, который, в свою очередь, был почти копией Galaxy S23.

Причина такого «стабильного застоя» довольно проста — Apple. После того как компания из Купертино объявили, что обычный iPhone 17 получит 120-герцовый LTPO OLED-экран и 256 ГБ базового хранилища без повышения цены (сохраняя $799), Samsung пришлось резко пересмотреть свои планы.

Какие камеры получит Galaxy S26

По данным источника, Samsung оставила тот же набор камер:

50 МП основная камера (1/1,56 дюйма)

10 МП телефото (1/3,94 дюйма) с 3-кратным оптическим зумом

12 МП ультраширокоугольный (1/2,55 дюйма)

Планировалось, что Galaxy S26 получит новые сенсоры и обновленную оптику, но после объявления Apple Samsung решила удержать стартовую цену своего флагмана на уровне $799, а это означает, что улучшения придется пустить под нож для сохранения конкурентоспособной цены.

Камеры — это не единственное, от чего Samsung отказалась. Ранее появлялись сообщения, что компания также отменила идею выпуска Galaxy S26 Pro — модели с более тонким корпусом и увеличенным аккумулятором. Более того, обновление батареи для обычного S26 теперь тоже выглядит скромно. Прирост составит лишь 300 мА-ч — до 4300 мА-ч.

The Elec сообщает, что после изменения стратегии Samsung вынуждена переделывать внутреннюю компоновку Galaxy S26, что создает задержки с производством:

Galaxy S26 Ultra пойдет в производство в этом месяце;

Galaxy S26 и S26+ — только в начале 2026 года.

Как свидетельствуют утечки, другие модели линейки Galaxy S26 тоже будут иметь почти неизменные камеры и другие характеристики. Разве что процессоры обновятся до современных флагманских версий. Дополнительной памяти, с учетом дефицита и роста цен, скорее всего не завезут.

В итоге Samsung снова повторяет прошлогодние характеристики, тогда как Apple делает значительно более агрессивные шаги в своей «базовой» модели iPhone 17.

Похоже, в 2026 году Samsung будет делать ставку не на камеры, а на баланс цены и функций, чтобы не уступить Apple в сегменте стартовых флагманов. С точки зрения пользователей, Galaxy S26 вряд ли станет революцией — скорее, это будет знакомый аппарат с проверенным набором возможностей, но и без ожидаемых усовершенствований. В то время, когда в смартфонах экраны топовые, процессоры быстрые, а батареи приличные, камеры остаются едва ли не единственной настоящей ареной для битвы. И когда очередной «флагман» выходит со старыми модулями, это выглядит как странная экономия на главном. И в то же время возникает вопрос в целесообразности обновления с предыдущей версии.

