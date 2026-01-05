Samsung Galaxy S26 Ultra: новые странные цвета и цена как у предшественников

В сети появился один из самых первых тизеров нового флагманского камерофона Samsung Galaxy, который, предположительно, станет преемником Galaxy S25 Ultra. Находку обнаружили в Индонезии — тизер заметили в Instagram, где пользователь платформы X успел сделать несколько скриншотов до того, как материал исчез. Если информация соответствует действительности, Samsung уже на этом этапе раскрыла ключевые детали будущего смартфона.

Самое важное — международная версия Samsung Galaxy S26 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это подтверждает, что корейская компания и в дальнейшем делает ставку на топовый чип Qualcomm в своем флагмане, а не только на собственные решения, такие как Exynos 2600 — первый в мире 2-нм чип для смартфонов.

Кроме процессора, тизер также раскрывает четыре варианта цветов корпуса. Итак, смартфон будет доступен в таких оттенках:

Black Shadow

White Shadow

Galactial Blue

Ultraviolet

На опубликованном рендере, который слегка высветлили и масштабировали с помощью ИИ, также заметен именно фиолетовый вариант Ultraviolet, что может стать одним из визуальных акцентов новой линейки.

Информацию прокомментировал известный инсайдер Ice Universe, который обратил внимание на важную деталь. В перечне цветов отсутствует слово Titanium, которое Samsung активно использовала в предыдущих поколениях флагманов. Это может указывать на изменение материала корпуса — компания, вероятно, откажется от титана и вернется к алюминию, следуя подходу Apple. Прямого подтверждения этому пока нет, но само отсутствие упоминания о титане уже порождает дискуссии.

So…. — Ice Universe (@UniverseIce) January 3, 2026

Параллельно с утечкой тизера Ice Universe утверждает, что собственными глазами видел тестовое устройство Galaxy S26 Ultra. По его словам, Samsung обновила дизайн камеры, и он выглядит более удачным и продуманным по сравнению с предшественником. Samsung вроде бы отойдет от рифленого дизайна камеры предшественника к классическим кольцам камеры, как на iPhone 17 Pro Max. Он делает вывод, что кольца камеры меньше, чем у Apple, но выглядят значительно премиальнее и минималистичнее, чем на Galaxy S25 Ultra. Никаких технических характеристик камер тизер не содержит, но предыдущие утечки свидетельствовали, что существенных изменений в камере ожидать не стоит.

Recently, I had the opportunity to see part of the real Galaxy S26 Ultra design in person. One thing is certain: it has finally abandoned the much-criticized, cheap-looking “vinyl record” camera ring design. The new design looks more like the metal rings around the cameras on… pic.twitter.com/z7JMxZht7X — Ice Universe (@UniverseIce) January 4, 2026

Если данные из Южной Кореи подтвердятся, до презентации Galaxy Unpacked в Сан-Франциско остается около 7-8 недель. Так что в ближайшее время можно ожидать новых утечек и официальных намеков от Samsung.

В то же время, есть хорошие новости относительно цены. Южнокорейское издание сообщает, что Samsung решила выпустить серию Galaxy S26 с той же ценой, что и линейка Galaxy S25 во избежание потери доли рынка в пользу Apple и других китайских компаний-производителей смартфонов.

Однако это замораживание цен касается только США; цены на других рынках, включая родину Samsung, Южную Корею, могут быть выше. Вместе с тем цены замораживают не только на линейку Galaxy S26, Galaxy Fold8 и Flip8 будут стоить так же, как и их предшественники.

Хотя Samsung решила заморозить цены на свои премиальные смартфоны в этом году, некоторые модели серии Galaxy A выйдут на рынок по более высоким ценам. Удорожание памяти не минует их.

