Майнинг Bitcoin требует 7 ГВт мощности и обеспечивает вычислительную производительность 120 эксахешей в секунду

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Растущее повсеместное распространение криптовалют привело к тому, что всё больше людей увлекаются майнингом этих цифровых активов. Эта задача является достаточно энергозатратной. Как свидетельствуют данные исследования Cambridge Centre for Alternative Finance, энергопотребление, связанное с криптовалютой Bitcoin, достигло в этом году очередных рекордных показателей.

Отмечается, что глобально для майнинга Bitcoin на протяжении года потребляется более 7 ГВт электроэнергии. Совокупное энергопотребление составляет примерно 63,32 ТВт•ч. Это количество энергии сопоставимо с выработкой 7 ядерных электростанций или 21,8 млн солнечных панелей.

Также были опубликованы сведения о глобальном хешрейте. Этот показатель количественно определяет общий объём вычислительной мощности, выделенной на процесс добычи криптовалюты. На текущий момент глобальная вычислительная мощность сети достигает 120 эксахешей в секунду (EH/s). При этом аналитики прогнозируют, что это число будет только увеличиваться в будущем. Что касается отдельных стран, Китай является лидером, вкладывая 65,08% в среднемесячный глобальный хешрейт. За ним с огромным отставанием следуют США (7,24%) и Россия (6,90%).

В рамках дальнейшего развития проекта, Cambridge Centre for Alternative Finance планирует запустить интерактивную карту, которая будет отслеживать местоположение и структуру энергоснабжения майнинговых мощностей сети Bitcoin. Это позволит более точно определять, какой объём выбросов углекислого газа генерирует майнинг криптовалюты, так как один киловатт-час (кВтч) электроэнергии, вырабатываемой угольной электростанцией, оказывает существенно большее воздействие на окружающую среду, чем один киловатт-час электроэнергии, производимый солнечными панелями.

Источник: neowin