Малыш Йода ко Дню Звездных войн‎ «спрятался‎» в поисковике Google

Google подготовила скрытое сообщение для поклонников культовой фантастической саги Джорджа Лукаса в честь празднования неофициального Дня Звездных войн.

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При вводе в поисковике запросов «Grogu» или «Baby Yoda» – миниатюрное существо появится в правом нижнем углу экрана. Если на Грогу нажать, он начинает использовать Силу… и выбивает верхнюю часть результатов поиска. Во время интенсивных нажатий Малыш Йода, кажется, вообще может «сломать» всю страницу.

Персонаж Грогу сопровождает Дина Джарина (Педро Паскаль) в сериале Disney+ «Мандалорец», третий сезон которого недавно вышел на стриминге; также малыш появляется в «Книге Бобы Фетта» – первоначально просто как «Дитя». Грогу принадлежит к той же инопланетной расе, что и мастер-джедай Йода из «Звездных войн».

В Google говорят, что «пасхалка‎» с Грогу (доступная как в мобильной версии, так и на настольном компьютере) не была спонсирована, но компания сотрудничала с Disney, чтобы убедиться, что «все изображено точно».