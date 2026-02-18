Марк Гурман: Apple разрабатывает ИИ-кулон с Siri, как дополнение iPhone

Apple готовит сразу несколько новых устройств с фокусом на искусственный интеллект. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания планирует выпустить умные очки, ИИ-кулон и обновленные AirPods с камерами. Все три гаджета получат встроенные камеры и будут подключаться к iPhone, чтобы Siri могла использовать «визуальный контекст для выполнения действий».





Умные очки Apple

Apple намерена начать производство своих первых умных очков в декабре с прицелом на релиз в 2027 году. Устройство напрямую будет конкурировать с линейкой Meta. Очки получат динамики, микрофоны и камеру высокого разрешения для фото и видео. Дополнительный объектив обеспечит работу ИИ-функций.

Дисплея в очках не будет. Зато пользователи смогут звонить по телефону, взаимодействовать с Siri, слушать музыку и «выполнять действия на основе окружения». Например, спросить об ингредиентах блюда перед собой. Система также поможет распознавать объекты, ориентироваться по ориентирам во время навигации и напоминать выполнить задание в конкретных ситуациях.

Apple разрабатывает оправу самостоятельно, без партнерства с производителями оптики, как это делает Meta из Ray-Ban и Oakley. Ранние прототипы подключаются кабелем к аккумуляторному блоку и iPhone, однако «более новые версии имеют компоненты, встроенные в оправу». Компания стремится выделиться качеством материалов и продвинутой камерой. Параллельно Apple работает над версией с дисплеем, но ее запуск «остается делом многих лет».





ИИ-кулон Apple

Кроме очков, Apple разрабатывает кулон размером с AirTag. Его можно будет носить как подвеску или закрепить как значок. Устройство фактически станет «камерой, которая всегда включена» для iPhone и будет иметь микрофон для активации Siri на базе Google Gemini. По данным Bloomberg, кулон получит собственный чип, но основные вычисления будет выполнять iPhone. Появление устройства возможно уже в следующем году.

AirPods с камерами

Компания также может представить обновленные AirPods уже в этом году. Ранее Гурман сообщал, что наушники получат камеры низкого разрешения и ИИ-алгоритмы для анализа окружения пользователя.

Источник: The Verge