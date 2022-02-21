Марк Гурман: Apple в этом году представит новый чип M2 и как минимум четыре компьютера Mac на его основе

Как утверждает обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своём дайджесте Power On, до конца этого года Apple намерена выпустить несколько новых компьютеров Mac с чипом M2. По данным источника, компания представит 13-дюймовый MacBook Pro, моноблок Mac Mini, 24-дюймовый iMac и переработанный MacBook Air, которые получат процессор M2.

Хотя сама Apple не давала никаких намеков на потенциальный выход чипа M2, Гурман считает, что этот процессор будет немного быстрее, чем M1. Устройство получит такую же 8-ядерную архитектуру, а вот количество графических ядер может увеличиться с 7 или 8 до 9 или 10. Гурман считает, что к 2023 году Apple может выпустить версии Pro и Max для чипа M2 (как это было в случае M1), а также анонсировать чип M3.

Прошло уже больше года с тех пор, как Apple анонсировала свой первый чип M1 и несколько месяцев с момента дебюта M1 Pro и M1 Max. Поскольку Apple продолжает отказываться от процессоров Intel и переводить линейку своих продуктов на собственные решения Apple Silicon. Гурман ожидает, что на смену нынешнему 27-дюймовому моноблоку iMac Pro придёт новая крупная версия iMac Pro с вариантами чипов M1 Pro и M1 Max. Ещё упоминается более компактный Mac Pro «с эквивалентом двух или четырех чипов M1 Max». Кроме того, Гурман ожидает, что неттоп Mac Mini (который уже поставляется с чипом M1) получит обновленную версию с чипом M1 Pro (в дополнение к варианту с M2).

Гурман говорит, что Apple выпустит новые устройства Mac в марте, а затем снова в мае или июне. По слухам, 8 марта пройдёт презентация Apple, на которой покажут iPhone SE 5G, iPad Air 5G и, возможно, один новый Mac. В марте также планируется выпуск iOS 15.4.

Источник: The Verge