Модифицированные очки Meta Ray-Ban находят все данные незнакомого человека по лицу

Двое студентов использовали умные очки Meta, чтобы быстро идентифицирует любого незнакомца на улице.

Более того, устройство находит конфиденциальную информацию о человеке, включая домашний адрес и контактную информацию. Хотя создатели говорят, что не планируют публиковать исходный код для своего проекта, демонстрация дает возможность заглянуть в очень вероятное антиутопическое будущее человечества, где нет конфиденциальности. Анх-Пху Нгуен и Кейн Ардайфио, которые стоят за проектом, являются студентами Гарвардского университета и занимаются компьютерными науками. Они часто публикуют свои технические эксперименты в социальных сетях.

Видео в Instagram, опубликованное Нгуеном, рассказывает о создании программы, которая передает визуальную информацию от умных очков Meta Ray-Ban в инструменты распознавания лиц, такие как Pimeyes, сканируют интернет в его поисках. Затем большая языковая модель делает вывод о вероятном имени и узнает другие подробности об этом человеке.

«Чтобы воспользоваться, вы просто надеваете очки, и когда вы проходите мимо людей, очки будут определять, чье лицо в кадре. Фотокамера используется для их анализа, и через несколько секунд их личная информация появляется на вашем телефоне», — объясняет Нгуен.

Авторы назвали свой проект I-XRAY. Они отмечают, что многие из использованных инструментов стали широко доступными только за последние несколько лет. Например, умные очки Meta с камерой, которые выглядят как обычные очки, были выпущены только в прошлом году. Подобная работа с данными LLM стала возможной только за последние два года. Способность искать частичные номера социального страхования вышла на новый уровень с 2023 года. Также изобретатели говорят, что любой может требовать удаления личной информации из тех мест, где они ее получают.

На видео авторы подходили к незнакомцам и действовали так, будто знают этих людей откуда-то, после того, как мгновенно просмотрели информацию о них.

«Хотя изначально это был побочный проект, мы с Кейном считаем, что выпуск I-XRAY в долгосрочной перспективе является положительным для человечества. Мы бы не хотели, чтобы только несколько человек знали о таких инструментах, как fastPeopleSearch или Pimeyes», — говорит Нгуен. «Я думаю, что такой контент, как видео, которое мы создали, полезен для человечества. Благодаря этому видео миллионы людей увидели потенциал технологии обратного поиска изображений и LLM относительно здоровым и безвредным способом. Но что еще важнее, теперь они знают, как контролировать собственные данные против людей, которые не похожи на нас, но имеют плохие намерения. Злоумышленники всегда могли осуществлять обратный поиск изображений, использовать LLM, сканировать веб-сайты и т.д., но мы раскрываем, что могут сделать эти люди, чтобы защитить себя», — сказал Ардайфио.

Для поиска лица использовались Pimeyes и Facecheck ID. Для поиска личной информации есть FastPeopleSearch, CheckThem и Instant Checkmate. Что касается информации о номере социального страхования, то ее невозможно удалить.

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Источники: 404 Media, Gizmodo

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