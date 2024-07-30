Marvel выплатила Дауни-младшему более $500 млн за «Железного человека» и выделила частный самолет с охраной

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Marvel возвращается к проверенным формулам успеха после сложного года. Студия снова объединяется с Робертом Дауни-младшим и братьями Руссо для создания новых фильмов о Мстителях.

По информации инсайдеров, Marvel готова потратить $80 млн на оплату работы Энтони и Джо Руссо в качестве режиссеров фильмов «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday) и «Мстители: Тайные войны» (Avengers: Secret Wars). Хотя братья Руссо не получат процента от прибыли фильмов, их контракт предусматривает солидные бонусы за достижение кассовых сборов в $750 млн и $1 млрд. Братья также будут продюсировать фильмы через свою компанию AGBO. Это необычный шаг для Marvel, которая обычно предпочитает работать с собственной командой продюсеров.

Роберт Дауни-младший получит «значительно большую» сумму за роль главного антагониста Доктора Дума в двух новых фильмах. Его соглашение включает в себя ряд привилегий: частный самолет, персональную охрану и отдельный «трейлерный городок» для недавнего лауреата премии «Оскар».

Дауни-младший остается безоговорочным лидером по гонорарам в киновселенной Marvel. За четыре фильма о Мстителях, три о Железном человеке и несколько камео он заработал от $500 до $600 млн.

Новые фильмы о Мстителях будут снимать в Лондоне, а не в Атланте, как предыдущие. Съемки начнутся во втором квартале 2025 года.

Возвращение к проверенным формулам связано с неудачами Marvel в 2023 году. Сиквел «Человека-муравья» собрал лишь $476 млн в мировом прокате, а «Марвелы» едва преодолели отметку в $200 млн. Кроме того, студии пришлось отказаться от запланированной сюжетной линии со злодеем Кангом из-за юридических проблем актера Джонатана Мейджорса.

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Инсайдеры рассказывают, что Дауни-младший согласился вернуться в киновселенную Marvel только при условии, что режиссерами будут братья Руссо. Их предыдущие фильмы о Мстителях собрали вместе $4,851 млрд, что делает это сотрудничество «идеальным сочетанием времени и общего видения», по словам одного из руководителей проекта.

Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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