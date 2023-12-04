Disney больше не будет отчитываться о кассовых сборах «Марвелов» — на 4 недели у самой провальной ленты КВМ около $200 млн

«Марвелы» внесли наименьший вклад в бокс-офис кинематографической вселенной Marvel, завершив четвертый уик-энд с $80 млн кассовых сборов в Северной Америке и $197 млн в мире в целом.

Как правило, в праздничный сезон просмотры повышаются, но Disney подобного оптимизма не разделяет. В воскресном сообщении для прессы студия написала:

«Поскольку кассовые сборы «Марвелов» сокращаются, мы прекратим предоставлять публичные отчеты о международных/мировых сборах этого фильма».

Подобное решение Disney уже временно принимала во времена пандемии — в 2020 году во время дебюта мультфильма «Вперед», несмотря на то, что он лидировал в кассовых сборах.

У «Марвелов» тем временем кардинально другая судьба — несмотря на то, что фильм с бюджетом в $220 млн будет транслироваться до Нового года, ему прогнозируют звание первой ленты в истории Marvel, которая не достигла и 100 млн в национальном прокате и ленты КВМ с наименьшими кассовыми сборами.

«Марвелы» стартовал в начале ноября с $46 млн на внутреннем рынке как худший дебют КВМ. Во второй уик-энд продажи билетов снизились на 78%, оформив еще один «рекорд» — наибольшее падение за второй уик-энд для франшизы. Официально звание фильма Marvel с самым низким кассовым сбором долгое время находилось у «Невероятного Халка» 2008 года, который собрал $264 млн без поправки на инфляцию, однако вряд ли «Марвелы» превзойдут его заработок — но точные данные мы уже не узнаем.

Приключенческий боевик Ниа Дакосты показывает историю трех женщин-супергерое — Бри Ларсон в роли Капитана Марвел, Тейону Паррис в роли Моники Рамбо и Иман Веллани в роли Мисс Марвел — которые спасают мир, параллельно пытаясь справиться с обменом суперспособностями. Ранее гендиректор Disney Боб Айгер заявлял, что лента не имела успеха из-за большого потока контента и недостаточного контроля руководителей на производстве.

Провал «Марвелов» лишь подтверждает проблемы в производстве Marvel, которая в настоящее время все еще является самой коммерчески успешной франшизой со сборами в $29,8 млрд за 33 фильма. «Человек-муравей и Оса: Квантомания» смог отличиться $214 млн после дебюта в феврале, однако получил отзывы, похуже чем у «Марвелов».

Ранее распространились слухи, что, учитывая кризис, Marvel меняет стратегию производства и может возродить оригинальных персонажей Мстителей — в частности Железного человека Роберта Дауни-младшего и Черную вдову Скарлетт Йоханссон. Крис Эванс, который сыграл Капитана Америку, между тем сказал, что не прочь вернуться к роли, хотя официальных предложений по этому поводу не получал.

В основном, кризис в Marvel объясняют «усталостью от супергероики» — хотя аналитики отрицают это, ссылаясь в частности на «Стражи Галактики. Часть 3», который собрал $845 млн и стал хитом этого лета. Disney тем временем отложила «Капитан Америка: Дивный новый мир», «Громовержцы» и «Блейд» на 2025 год, и проверить это утверждение в ближайшее время мы сможем только на «Дедпул 3», который станет единственным фильмом Marvel, что выйдет в следующем году.