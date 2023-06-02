Пентагон заключил контракт со SpaceX Илона Маска по поставкам терминалов Starlink в Украину

В декабре Министерство обороны США объявило о пакете финансирования для закупки терминалов и услуг спутниковой связи для украинских военных, а сейчас уточняет, что компания SpaceX получила контракт.

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«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности для Украины. Мы заключили контракт со Starlink, однако из соображений безопасности не раскрываем дополнительной информации о конкретных возможностях, контрактах или партнерах», – говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в четверг.

Это поворотный момент в противоречивых отношениях Пентагона и Илона Маска. Миллиардер в октябре направил письмо от имени SpaceX, в котором писал, что компания больше не может продолжать финансировать сервис Starlink в Украине как раньше, и просил Пентагон взять на себя финансирование украинского правительственного и военного использования Starlink.

По расчетам SpaceX, поддержка работы Starlink в Украине на тот момент должна была обойтись еще более чем в $120 млн до конца года и приблизиться к $400 млн в течение 2023-го года.

Из-за неопределенности с финансированием в октябре в Украине отключились 1300 терминалов Starlink.

В тот же месяц Маск предложил «мирный план», который, по его мнению, мог остановить войну. Предложение бизнесмена требовало от Украины сохранения нейтралитета (отказ от вступления в НАТО), проведения выборов в оккупированных россией украинских регионах, а также отказ от Крыма в пользу агрессора.

«С большой вероятностью такой результат будет в итоге, но вопрос в том, сколько еще людей умрут до этого. Стоит отметить, что возможным, хотя маловероятным, результатом этого конфликта может быть ядерная война», — написал Маск в Twitter.

В новом февральском твите Илон подверг критике использование терминалов Starlink для боевых действий, а впоследствии оказалось, что SpaceX прибегла к неуказанным действиям, чтобы помешать украинским военным использовать спутниковый интернет для управления беспилотниками на поле боя. На конференции в Вашингтоне Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила, что сервис Starlink «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

«Украинцы использовали его таким способом, который не был предусмотрен и не являлся частью какого-либо соглашения», — сказала Шотвел. Курс ПРОДЮСУВАННЯ АРТПРОЄКТІВ Оволодійте навичками створення професійних артпроєктів та реалізуйте свої найсміливіші творчі задуми! Дізнатися про програму

Что касается отношений Маска и Пентагона, то SpaceX давно установила тесные связи в Министерстве, нарушив дуополию крупнейших оборонных подрядчиков и выиграв контракты на запуск наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США. А вот отношения с Белым домом были напряженными – эксцентричный Маск призывал американцев голосовать за республиканцев и когда-то высмеял президента Джо Байдена как «марионетку в человеческом облике».

На прошлой неделе Рон Десантис, республиканец и губернатор Флориды, по приглашению Маска объявил о своем участии в президентской кампании в проблемном эфире в Twitter. Сам Байден в ноябре заявил, что отношения Маска с другими странами «достойны тщательного изучения».