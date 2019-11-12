Master & Dynamic выпустила беспроводную версию своих культовых наушников MH40

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В 2014 году компания Master & Dynamic выпустила первые наушники собственной разработки. Эта модель получила название MH40. Это устройство установило стандарт фирменного стиля компании, объединившего металл и кожу. И теперь, к пятилетнему юбилею, Master & Dynamic подготовила к выпуску беспроводную версию MH40 Wireless.

Новинку можно назвать почти полностью идентичной оригиналу. Единственными косметические отличия заметны лишь в кнопках и элементах управления. На правом наушнике расположились кнопка включения питания/Bluetooth и порт USB-C, а кнопка отключения звука, доступная в оригинальной модели, пропала. Также на правом наушнике добавлены физические элементы управления для изменения громкости, воспроизведения/паузы, пропуска треков и вызова виртуального ассистента.

Новая беспроводная модель оказалась значительно легче оригинала. Её масса составляет 276 г. Это почти на 100 г меньше, чем MH40. При этом встроенный аккумулятор позволяет наушникам работать в автономном режиме до 18 часов. Подзарядка на протяжении 30 минут восполняет 50% ёмкости батареи. Если же батарея полностью разрядилась, то наушники можно подключить к смартфону или другому источнику звука через проводное соединение. В комплект поставки включаются кабели USB-C-3.5mm и USB-C-USB-C.

Новые беспроводные наушники Master & Dynamic MH40 Wireless уже доступны для заказа по цене $299. Они стоят на $50 дороже обычной проводной версии. На выбор пользователей предлагаются три варианта цветового исполнения.

Источник: Engadget