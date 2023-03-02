Мастер-план Tesla от Илона Маска не впечатлил инвесторов — акции автопроизводителя упали на 6%

Акции Tesla упали на 6% после четырехчасовой презентации третьей части Генерального плана компании. Маск и компания объявили о планах выпустить доступный электромобиль — однако конкретной информации о сроках или стоимости не предоставили.

Илон Маск с десятком руководителей во время Tesla Investor Day 2023 объявили о планах сокращения расходов, инвестициях в новый завод в Мексике и курсе на развитие устойчивой энергетики. Однако никаких подробностей о графиках запуска новых продуктов, к сожалению, не сообщили.

«Мы ожидали большого объявления, возможно, относительно более доступной новой модели», — сказал Расс Моулд, инвестиционный директор британской AJ Bell.

Акции Tesla, которые потеряли примерно две трети своей стоимости в 2022 году, в этом году выросли более чем на 60%, чем вернули Маска на первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

«Информация о сроках и стоимости была ограничена. И мы не получили ожидаемый сюрприз от Tesla», — говорит Колин Ланган, аналитик одного из четырех крупнейших банков США Wells Fargo.

Планы Tesla использовать меньше электроники из карбида кремния в 75% транспортных средств повлияли и на акции производителя и поставщика полупроводников STMicroelectronics.

«Это стало плохой новостью для всей производственной цепочки карбида кремния и, в частности, для STMicro», — заявила брокерская компания Equita.

По их оценкам, на долю Tesla в 2022 году приходилось 70% продаж полупроводников на основе компонентов STMicro.

Источник: Reuters