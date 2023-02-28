Илон Маск — снова самый богатый человек в мире. Акции Tesla выросли на 100%

Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека мира, после того, как временно уступил место президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.

Позиции Маска в рейтинге самых богатых людей мира укрепились после взлета акций Tesla – они выросли примерно на 100% по сравнению с внутридневным минимумом 6 января в связи с положительными настроениями инвесторов на фоне признаков экономического роста и замедлением повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Компания также выиграла от увеличения спроса на электромобили после снижения цен на несколько моделей.

В конце прошлого года 51-летний миллиардер потерял $200 млрд своего состояния — это абсолютный рекорд. Частично это произошло из-за сделки по покупке Twitter, которая проходила в агрессивный раунд монетарной политики ФРС и других центральных банков, что резко снизило оценки таких ведущих компаний, как Tesla.

Маск месяцами пытался выйти из соглашения с Twitter, но не удалось. Он продал акции Tesla более чем на $15 миллиардов — примерно $8,5 миллиардов в апреле, затем еще $6,9 миллиарда в августе — чтобы собрать достаточно денег для финансирования покупки. Миллиардер обещал изменить соцсеть к лучшему — но сейчас, в основном, сталкивается с критикой и ищет деньги на выплату долгов Twitter. Многие активные рекламодатели покинули соцсеть — поэтому средства пытаются компенсировать через запуск приоритетных подписок и плату разработчиков, использующих API сайта.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg состояние Маска на сегодня составляет $187,1 млрд, второе место в рейтинге занял Бернар Арно со $185 млрд, а на третьем — основатель Amazon Джефф Безос со $117 млрд.

Пикового показателя более чем в $300 млрд состояние Маска достигало в конце 2021 года.