Курс на развитие устойчивой энергетики и производство 20 млн электромобилей в год — Илон Маск поделился планами на будущее на Tesla Investor Day 2023

Много разговоров и недостаточно конкретики — именно так журналисты оценили отчет Илона Маска на Дне инвесторов Tesla.

Аудиторию собрали на гигафабрике в Техасе, где Маск взял вступительное слово, сразу объявив, что третья часть Генерального плана Tesla предусматривает быстрый рост мощностей компании с ориентацией на ИИ. Первые две части плана были представлены в 2006 и 2016 годах соответственно — они в течение 17 лет служили дорожной картой развития Tesla, которая из начинающего стартапа превратилась в ведущего мирового производителя электромобилей.

«У нас есть четкий план построения устойчивой энергетики на Земле к 2050 году, без ущерба окружающей среде», — объявил Маск, пообещав, что четкий план с расчетами и цифрами впоследствии опубликуют в Twitter.

Генеральный план предусматривает разработку мощностей, которые будут генерировать 240 ТВт⋅ч накопительной и 30 ТВт⋅ч возобновляемой энергии. На создание систем солнечной и ветрогенерации понадобится $10 трлн (около 10% мирового ВВП) и менее 0,2% мировой площади.

«Все автомобили станут полностью электрическими и автономными», — заявил Маск, добавив, что автомобили с ДВС будут вскоре вспоминать, как устаревший транспорт.

Он также озвучил потенциальные планы развития электрификации самолетов и водного транспорта:

«Если мы увеличим плотность энергии в батареях – весь транспорт станет электрическим, за исключением разве что ракет».

Другой руководитель Tesla Ларс Морави вышел на сцену, чтобы обсудить «ад на производстве» и проблемы с созданием Cybertruck из нержавеющей стали. Однако уроки, которые команда извлекла из этого, уверен Морави, помогут создавать электромобили 3-го поколения более эффективно, занимая при этом значительно меньше площади на заводе.

Цель Tesla – к 2030 году выпускать 20 млн электромобилей в год. Для сравнения, в 2022 году компания произвела 1 369 611 автомобилей и поставила 1 313 851 автомобиль. Toyota, мировой лидер продаж, в прошлом году продала 10,5 млн автомобилей. Это означает, что Tesla должна будет увеличить свое производство (и продажу) примерно в 15 раз с 2022 года.

Руководителя отдела дизайна Франца фон Хольцгаузена приветствовали аплодисментами, когда он объявил, что производство Cybertruck начнется в конце этого года. Относительно новых моделей – планы представят «чуть позже».

Стремление Tesla к вертикальной интеграции отразилось в открытии литиевого завода в Корпус-Кристи, Техас. На визуализации показано предприятие по переработке лития с мощностью 50 ГВт⋅ч в год.

Маск также подтвердил заявления о строительстве новой гигафабрики Tesla в Мексике.

На мероприятии показали видео, где робот Tesla Optimus самостоятельно передвигается и даже собирает другого такого же робота. Несмотря на сложности с поиском подходящих готовых приводов и двигателей для платформы человекоподобных роботов, Маск нацелен «вывести на рынок реальный, полезный продукт гораздо быстрее других».

Миллиардер самоуверенно добавил, что роботы Tesla будут чрезвычайно успешными и скоро наступит тот день, когда их количество превысит количество людей.

Источник: Engadget, Techcrunch