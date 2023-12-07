McDonald’s будет использовать искусственный интеллект Google AI для оптимизации операций

McDonald’s сотрудничает с Google для развертывания ИИ с 2024 года, когда тысячи магазинов получат обновление аппаратного и программного обеспечения. Вместе с обновлением других систем, включая киоски для заказов и мобильное приложение, McDonald’s сможет использовать ИИ на огромных объемах данных для оптимизации сделок.

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Одним из результатов будет – «горячая, свежая еда» для клиентов. Не совсем понятно, как это будет, но в ближайшие годы следует ожидать больше автоматизации, управляемой искусственным интеллектом, передает The Verge.

McDonald’s не уточняет, как именно будет использоваться искусственный интеллект, но говорит, что он будет включать в себя обновление аппаратного и программного обеспечения непосредственно в магазинах, а также услуги, предоставляемые через облачные сервисы Google. Обновленная система поможет менеджерам быстро находить и внедрять решения для уменьшения сбоев в работе.

В заявлении McDonald’s речь не идет, что ИИ заменит людей, упоминается лишь, что система должна «уменьшить сложность» задач для персонала магазинов и что она «обеспечит новые увлекательные впечатления для персонала и клиентов». Wendy’s – еще один клиент Google Cloud AI – придерживался схожей линии, когда в начале этого года ввел тестирование заказов с искусственным интеллектом.