McDonald’s уже завтра откроет первые три ресторана в Киеве — сначала они будут работать только на доставку

McDonald’s начинает поэтапное открытие ресторанов по запуску McDelivery — уже завтра, 20 сентября, начнут работать первые три ресторана в Киеве. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление сети заведений быстрого питания.

Сначала заработает McDelivery в трех ресторанах Киева — на проспекте Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а. Услуга McDelivery будет обеспечивать давний партнер McDonald’s по доставке — компания Glovo. Следующими — примерно через неделю — возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а затем в течение двух месяцев постепенно заработают остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить рестораны. По плану, залы, экспресс-окна и Макдрайв (возможность делать заказ, не выходя из автомобиля) откроются в октябре.

Для работы в условиях войны McDonald’s внедряет расширенные процедуры и протоколы безопасности работников и клиентов — рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

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Крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания приостановила работу после 24 февраля по соображениям безопасности. В июне стало известно, что украинские дипломаты убеждают McDonald’s возобновить работу в Украине, а впоследствии руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s на условиях анонимности сообщил, что открытие заведений может начаться с августа при условии согласования всех вопросов безопасности. И вот McDonald’s публично сообщил о постепенном возобновлении работы заведений в Украине и с тех пор активно готовился к началу работы в условиях войны.

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Как уже отмечалось в предыдущих сообщениях, McDonald’s занимает особое место в жизни многих украинцев — первый МакДональдз в Украине открылся 24 мая 1997 года и недавно сеть праздновала свое 25-летие в стране. У многих за эти годы сформировались своего рода ритуалы и традиции, связанные с McDonald’s.

Также остается вспомнить, что ранее McDonald’s решил полностью уйти из россии и продать весь бизнес после 32 лет работы — это решение, которое вызывает особое уважение, было принято из-за полномасштабной войны, развязанной рф против Украины.