Владимир Омелян рассказал, когда в Украине появится завод по производству электромобилей

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян известен своими большими амбициями и громкими обещаниями. Ранее он пытался уговорить Илона Маска построить в Украине новую «гигафабрику» Tesla, а также обещал хотя бы одну линию высокоскоростных поездов Hyperloop в ближайшие пять лет. На этой неделе министр снова отличился, назвав ориентировочные сроки появления в Украине завода по производству электромобилей. Свое мнение по этому вопросу он высказал в недавнем интервью ЭП.

Итак, Владимир Омелян считает, что реалистичными сроками для появления в Украине производства электромобилей являются 5-7 лет.

«Минимум через 5-7 лет. Нужно время на создание правового поля, строительство завода. Но в случае с электрокарами это реалистичный срок», – отметил Омелян.

Министр подчеркнул, что в этом вопросе главное – начать производство литиевых батарей, которые являются самой дорогостоящей часть электромобиля.

«Если нам удастся убедить инвестора зайти и добывать литий, обогащать и производить батареи – это значит, что у нас уже на 90% есть условия для создания любого вида электротранспорта. Все остальное там абсолютно классическое и не требует особых знаний или умений. Поэтому сначала электрокары, а затем переход на другие виды транспорта», – сказал министр.

В Украине есть существенные залежи литиевых руд — Полоховское, Шевченковской и Станкуватское месторождения. Но в нашей стране пока нет технологии для извлечения из карбоната лития (основного полуфабриката в литиевом производстве) чистого сподумена, минерала, который как раз используется для производства литий-ионных батарей.

Напомним, несколько месяцев назад мы сообщали, что мировой лидер по производству электромобилей BYD рассматривает возможность разместить в Украине производство батарей для электротранспорта.

Источник: ЭП