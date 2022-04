Meta расширит VR-платформу Horizon Worlds на ПК, консоли и телефоны

Социальная платформа Horizon Worlds, которая принадлежит Meta, получит веб-версию. Об этом заявил технический директор компании Эндрю «Боз» Босуорт. Таким образом в Meta хотят расширить платформу, которая сейчас доступна только для гарнитур Quest VR.

When Horizon’s web version launches, the Horizon platform fee will only be 25%—a much lower rate compared to other similar world-building platforms.

— Boz (@boztank) April 14, 2022