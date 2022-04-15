Meta расширит VR-платформу Horizon Worlds на ПК, консоли и телефоны

Социальная платформа Horizon Worlds, которая принадлежит Meta, получит веб-версию. Об этом заявил технический директор компании Эндрю «Боз» Босуорт. Таким образом в Meta хотят расширить платформу, которая сейчас доступна только для гарнитур Quest VR.

When Horizon’s web version launches, the Horizon platform fee will only be 25%—a much lower rate compared to other similar world-building platforms. — Boz (@boztank) April 14, 2022

Вице-президент Horizon Вивек Шарма добавил, что компания работает над переносом платформы на мобильные телефоны. Это может произойти уже в конце года, а версия для игровых консолей пока обсуждается. Пока неясно, когда именно Horizon расширят для веб-версии, и представитель Meta Иска Шарич сказала, что «в настоящее время нет подробностей о сроках, которыми можно было бы поделиться».

Анонсировали веб-версию в ответах на вопрос, почему Meta берет 47,5% с каждой транзакции за проданные в Horizon Worlds цифровые предметы. Как поясняет Босуорт, 30% берет Quest Store Meta – магазин VR-платформы. А компания Meta получает только 25% от оставшихся 70-ти. Когда запустят веб-версию, посредник в виде Quest Store Meta будет не нужен. При этом технический директор утверждает, что даже двойная комиссия меньше, чем у Roblox, где продавец получает только 28,1% с каждого доллара.