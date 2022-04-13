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Meta будет брать комиссию 47,5% от продажи товаров на VR-платформе Horizon Worlds

Meta будет брать комиссию 47,5% от продажи товаров на VR-платформе Horizon Worlds

После запуска теста продажи цифровых товаров на платформе Horizon Worlds, в компании Meta озвучили правила по платежам для создателей. В комментариях Reuters представитель Meta, материнской компании Facebook, рассказал о комиссионных сборах. Они составят 30% на платформе продаж приложений для гарнитур виртуальной реальности Meta Quest Store и дополнительные 17,5% на платформе Horizon Worlds.

Ранее главный исполнительный директор Meta Марк Цукерберг критиковал политику Apple за комиссию в 30%, но последнее решение взимать с создателей почти половину их продаж на собственной платформе разозлило пользователей.

Horizon Worlds – обширная социальная VR-платформа является ранней версией метавселенной от Meta.

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