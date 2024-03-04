Meta угрожает удалить все аккаунты Oculus в конце месяца. Чтобы не потерять ВР-контент и игры, пользователям надо перейти на аккаунт Meta

Meta направила пользователям Oculus электронное письмо, где сообщила, что удалит аккаунты Oculus 29 марта 2024 года и сделает невозможным повторную активацию или получение приложений, внутри-магазинных покупок, кредитов магазинов и тому подобное. Пользователь потеряет свои достижения, список друзей и любой контент, созданный с помощью учетной записи Oculus, если не перейдет на учетную запись Meta до этого времени.

Учетные записи Oculus были на пути к закрытию с 2020 года, когда компания, тогда известная как Facebook, начала требовать от новых пользователей регистрироваться с помощью учетных записей Facebook. Однако в 2022 году она добавила возможность создать учетную запись Meta, предложив альтернативу пользователям, которые не хотели привязывать свою учетную запись Facebook к гарнитуре Quest, передаёт The Verge.

Перенести свою учетную запись можно по этому ссылка и зарегистрировать учетную запись Meta с тем же адресом электронной почты, который использовался для Oculus. Оттуда пользователь будет иметь доступ ко всем играм, данным и другим покупкам учетной записи Oculus.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!