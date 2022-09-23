На Meta подали в суд за уклонение от правил конфиденциальности Apple

Открытие Феликса Краузе о том, что приложения Meta Facebook и Instagram могут отслеживать владельцев iPhone на веб-сайтах понравилось не всем. Пользователи подали два иска, обвиняя Meta в отклонении от политики конфиденциальности Apple (ATT) и, как следствие, в нарушении федеральных законов и законов штата. Напомним, что Meta, предположительно, создала обходной путь, внедряя код отслеживания на веб-сайты с помощью встроенного браузера – что и позволяет обойти несогласие пользователя.

Apple представила App Tracking Transparency в рамках обновления iOS 14.5, выпущенного в апреле 2021 года. Технология запрашивает у пользователя явное согласие на отслеживание в приложении. Meta высказалась против нововведения. Компания призвала пользователей пользователей разрешить отслеживание и предупредил, что в этом году ATT может обойтись компании в $10 млрд дохода от рекламы.

Meta отвергла обвинения и заявила, что оба иска были необоснованными и что компания будет «решительно защищаться». В Meta также сообщили, что его браузеры в приложениях соблюдают решения о конфиденциальности, в том числе в отношении рекламы.

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Судебные процессы не обязательно получат статус коллективного иска, что может привести к компенсации для многих пользователей. Независимо от того, будут ли иски успешными, они иллюстрируют напряженность между Meta, Apple и защитниками конфиденциальности. Meta полна решимости сохранить целевую рекламу, которая подпитывает ее бизнес, даже несмотря на то, что критики и конкурирующие компании выдвигают все больше возражений.

Источник: Engadget