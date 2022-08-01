«Метеоритный дождь» над Индийским океаном оказался обломками китайской неуправляемой ракеты Long March 5B

После вывода на орбиту очередной части национальной космической станции Tiangong китайская ракета Long March 5B снова вошла в атмосферу Земли, создав яркое (и одновременно несколько тревожное) зрелище для наблюдателей. Пользователь Twitter Nazri Sulaiman снял 27-секундный ролик, демонстрирующий сгорание обломков и взрывы в ночном небе над Кучингом, Малайзия. Сначала Сулейман и другие думали, что это метеоритный дождь, однако астрономы идентифицировали обломки как остатки китайской ракеты.

В субботу днем ​​Космическое командование США подтвердило, что ракета Long March 5B снова вошла в атмосферу Земли в 12:45 по восточному времени (19:45 по киевскому времени). Китай заявил, что большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу над морем Сулу между Филиппинами и Малайзией. В отличие от многих современных ракет, в том числе SpaceX Falcon 9, Long March 5B не может повторно запустить двигатель для завершения контролируемого входа в атмосферу. Это вызывает беспокойство каждый раз, когда Китай запускает Long March 5B, так как неизвестно, где ракета вернётся на Землю. Во время испытательного полета в 2020 году остатки Long March 5B упали на деревни в Кот-д’Ивуаре, что привело к материальному ущербу.

Администратор NASA Билл Нельсон раскритиковал Китай за то, что КНР не поделилась конкретной информацией о траектории ракеты ракета Long March 5B.

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«Все космические державы должны следовать установленным передовым методам и вносить свой вклад в обмен такой информацией заранее, чтобы обеспечить надёжные прогнозы потенциального риска столкновения с обломками, особенно для тяжелых ракет, таких как Long March 5B, которые несут значительный риск потери жизни и имущества».

Китай планирует использовать Long March 5B как минимум ещё 2 раза. В октябре ракета доставит в космос третью и последнюю часть станции Tiangong, а в следующем году – космический телескоп Xuntian.

Источник: Engadget