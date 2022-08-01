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«Метеоритный дождь» над Индийским океаном оказался обломками китайской неуправляемой ракеты Long March 5B

«Метеоритный дождь» над Индийским океаном оказался обломками китайской неуправляемой ракеты Long March 5B

После вывода на орбиту очередной части национальной космической станции Tiangong китайская ракета Long March 5B снова вошла в атмосферу Земли, создав яркое (и одновременно несколько тревожное) зрелище для наблюдателей. Пользователь Twitter Nazri Sulaiman снял 27-секундный ролик, демонстрирующий сгорание обломков и взрывы в ночном небе над Кучингом, Малайзия. Сначала Сулейман и другие думали, что это метеоритный дождь, однако астрономы идентифицировали обломки как остатки китайской ракеты.

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В субботу днем ​​Космическое командование США подтвердило, что ракета Long March 5B снова вошла в атмосферу Земли в 12:45 по восточному времени (19:45 по киевскому времени). Китай заявил, что большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу над морем Сулу между Филиппинами и Малайзией. В отличие от многих современных ракет, в том числе SpaceX Falcon 9, Long March 5B не может повторно запустить двигатель для завершения контролируемого входа в атмосферу. Это вызывает беспокойство каждый раз, когда Китай запускает Long March 5B, так как неизвестно, где ракета вернётся на Землю. Во время испытательного полета в 2020 году остатки Long March 5B упали на деревни в Кот-д’Ивуаре, что привело к материальному ущербу.

Администратор NASA Билл Нельсон раскритиковал Китай за то, что КНР не поделилась конкретной информацией о траектории ракеты ракета Long March 5B.

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«Все космические державы должны следовать установленным передовым методам и вносить свой вклад в обмен такой информацией заранее, чтобы обеспечить надёжные прогнозы потенциального риска столкновения с обломками, особенно для тяжелых ракет, таких как Long March 5B, которые несут значительный риск потери жизни и имущества».

Китай планирует использовать Long March 5B как минимум ещё 2 раза. В октябре ракета доставит в космос третью и последнюю часть станции Tiangong, а в следующем году – космический телескоп Xuntian.

Прогноз на выходные: местами возможны осадки в виде обломков китайской ракеты Long March 5B

Источник: Engadget


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