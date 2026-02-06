tradfi
Новости Кино 06.02.2026 comment views icon

Метро, аномалии и выживание: трейлер фильма "Выход 8", экранизирующего мистическую японскую игру

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру

Вышел первый трейлер фильма «Выход 8», который экранизирует одноименную японскую игру о бесконечной станции метро, где выживание зависит от внимательности.


В центре сюжета мужчина, который оказался в бесконечном лабиринте метро. Коридоры повторяются без конца, и единственный способ вырваться это замечать аномалии. Если пропустил деталь, то возвращаешься в самое начало. Или наоборот, если ничего странного не было, можно двигаться дальше. Вся цель сводится к одному: добраться до загадочного «Выхода 8».

Трейлер вращается вокруг идеи повторения. Те же коридоры, знаки и стены, но с мелкими изменениями, которые легко не заметить. Камера постоянно заставляет всматриваться в кадр, потому что любая мелочь может быть сигналом, что что-то пошло не так.

«Если вы обнаружите аномалию, немедленно возвращайтесь. Если нет, продолжайте. Затем выходите из выхода 8. Но даже одно упущение вернет его к началу. Достигнет ли он когда-нибудь своей цели и сбежит из этого бесконечного коридора?» — говорится в описании фильма.


Фильм снял японский писатель и сценарист Генки Кавамура. До полноценного релиза ленту уже показали на нескольких крупных фестивалях: Каннском кинофестивале, TIFF в Торонто, Ситжесе и Пусанском международном кинофестивале. В Японии фильм уже вышел в прокат. В ролях — Кадзунари Ниномия, Ямато Кочи, Нару Асанума, Котонэ Ханасе и Нана Комацу.

Фильм «Выход 8» выйдет в кинотеатрах 10 апреля. Отметим, что параллельно студия A24 снимает фильм по вирусному хоррору «Закулисье», для которого наняла режиссером 19-летнего ютубера.

Источник: Gizmodo, GeekTyrant

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи
В аномалиях S.T.A.L.K.E.R. 2 начал спавниться уникальный артефакт
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил контентный патч "Нерассказанные истории" с 5+ часами нового геймплея
Кассовые сборы: "Аватар 3" упал на 52%, а "Служанка" в пять раз перебила бюджет
Разработчиков Final Fantasy 11 заставили вручную убивать боссов из-за сбоя на сервере
Рабочие изображения BioShock 4 слили в сеть: с Антарктидой, казино и загадочным "Солярисом"
Съемки фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" официально завершены — они заняли 4 месяца
Кэмерон: Disney требует удешевить "Аватар 4 и 5", иначе — фильмы не выйдут
Киллиан Мерфи и юные Шелби: вышел первый трейлер фильма "Острые козырьки"
Клиент Steam стал полностью 64-битным
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
Турция угрожает замедлить Steam и EGS на 90% за отсутствие локальных офисов
Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"
Steam Machine будет дорогой: ритейлеры "засветили" цену: ритейлеры "засветили" цену
На Disney+ вышел сериал "Чудо-человек": сразу 8 эпизодов и идеальные отзывы зрителей
Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников
Итальянский отель с названием из Arc Raiders засыпали 5-звездочными отзывами
За двое суток разработчики Postal успели анонсировать новую игру, оскорбить фанатов и отменить анонс
Тодд Говард назвал любимую фракцию Fallout и рассказал, как коронная фраза игры едва не исчезла из сериала
Тодд Говард объявил новый канон: "Fallout 5 будет существовать в мире событий сериала "Фалаут"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить