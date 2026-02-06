Метро, аномалии и выживание: трейлер фильма "Выход 8", экранизирующего мистическую японскую игру

Вышел первый трейлер фильма «Выход 8», который экранизирует одноименную японскую игру о бесконечной станции метро, где выживание зависит от внимательности.





В центре сюжета мужчина, который оказался в бесконечном лабиринте метро. Коридоры повторяются без конца, и единственный способ вырваться это замечать аномалии. Если пропустил деталь, то возвращаешься в самое начало. Или наоборот, если ничего странного не было, можно двигаться дальше. Вся цель сводится к одному: добраться до загадочного «Выхода 8».

Трейлер вращается вокруг идеи повторения. Те же коридоры, знаки и стены, но с мелкими изменениями, которые легко не заметить. Камера постоянно заставляет всматриваться в кадр, потому что любая мелочь может быть сигналом, что что-то пошло не так.

«Если вы обнаружите аномалию, немедленно возвращайтесь. Если нет, продолжайте. Затем выходите из выхода 8. Но даже одно упущение вернет его к началу. Достигнет ли он когда-нибудь своей цели и сбежит из этого бесконечного коридора?» — говорится в описании фильма.





Фильм снял японский писатель и сценарист Генки Кавамура. До полноценного релиза ленту уже показали на нескольких крупных фестивалях: Каннском кинофестивале, TIFF в Торонто, Ситжесе и Пусанском международном кинофестивале. В Японии фильм уже вышел в прокат. В ролях — Кадзунари Ниномия, Ямато Кочи, Нару Асанума, Котонэ Ханасе и Нана Комацу.

Фильм «Выход 8» выйдет в кинотеатрах 10 апреля. Отметим, что параллельно студия A24 снимает фильм по вирусному хоррору «Закулисье», для которого наняла режиссером 19-летнего ютубера.

