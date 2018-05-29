Международный запуск Tesla Model 3 отложен до следующего года

Как известно, последнее время у Tesla дела идут не лучшим образом, производитель отчаянно пытается, но все еще не может выйти на требуемые объемы производства автомобилей Model 3. Последние данные указывают на то, что для ускорения выпуска аккумуляторов Маск уже транспортирует производственное оборудование самолетами, что крайне дорого и неэффективно. И недавние единичные поставки Model 3 за пределы США вовсе не означают готовность производителя к экспансии на международный рынок. Сейчас вот стало известно, выход Model 3 на международном рынке отложен до следующего года. Об этом сообщил сам Маск.

Изначально планировалось, что в Европе и Азии вариант Model 3 с левым рулем появится во втором полугодии текущего года. Новые сроки – первое полугодие будущего года. При этом жителям Великобритании и других стран с левосторонним движением варианта Model 3 с правым рулем придется подождать чуть дольше – до середины 2019 года.

Напомним, что сейчас Model 3 поставляется жителям США и Канады в конфигурации с задним приводом и батареей большей емкости. В июле Tesla планирует начать продажи полноприводной Model 3 с двумя электромоторами, тогда как саму дешевую конфигурацию машины за $35 000 не стоит ждать раньше осени этого года, а то и начала следующего года.

Нам еще предстоит узнать, сможет ли Маск сдержать данные ранее обещания касательно выхода на объем выпуска 5000 машин в неделю к июлю и возвращению компании к прибыли к третьему кварталу этого года. В минувшем квартале убытки Tesla достигли рекордных $785 млн, а месяцем ранее автопроизводитель заявил о намерении заложить завод для обеспечения долговых обязательств.

Источник: Engadget