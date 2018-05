«Как BMW M3, но быстрее и лучше в управлении»: Илон Маск рассказал о новой версии Tesla Model 3 с двумя моторами и разгоном до 100 км/ч за 3,5 с

Судя по всему, у Tesla постепенно улучшается ситуация с Model 3. По крайней мере, производитель своими действиями изо всех сил старается создать такое впечатление. Недавно компания Илона Маска приступила к поставкам Tesla Model 3 за пределами США, а сейчас вот уже готовится начать отгрузки новой модификации электромобиля Model 3 с двумя моторами. На минувших выходных Илон Маск рассказал подробности о полноприводной модификации, которая будет предлагаться наряду с текущей заднеприводной Tesla Model 3.

Напомним, о планах выпустить вариант с двумя моторами было объявлено еще во время анонса Tesla Model 3.

Итак, добавить второй мотор электромобилю Tesla Model 3 будет стоить $5 тыс. к обычной цене. В этом случае запас хода на одном заряде составит около 500 км, на разгон до первой сотни будет уходить 4,5 с (против 5,1 с у обычной версии), а максимальная скорость достигать 225 км/ч. Топовая версия Performance электромобиля Tesla Model 3 сможет похвастаться разгоном до сотни за 3,5 с при максимальной скорости в 240 км/ч, а также рядом других отличий: 20-дюймовые колесные диски, спойлер из углеродного волокна, черно-белые варианты интерьера и пр. Но стоить она будет уже $78 тыс. При этом функция автопилот в эту сумму не входит.

По словам Маска, один из моторов полноприводной Tesla Model 3 будет оптимизирован для достижения максимальной мощности, а другой – для дальности хода. При отказе одного мотора машина сможет продолжать движение на втором.

Глава Tesla по цене сравнил новую полноприводную Tesla Model 3 с BMW M3, отметив, что предложение его компании на 15% быстрее и лучше в управлении. Он также отметил, что новая Tesla Model 3 превзойдет любой автомобиль в своем классе.

Поставки полноприводных Tesla Model 3 должны начаться в июле. Как раз к этому времени Tesla собирается выйти на производство шести тысяч машин в неделю, что в итоге должно помочь ей разрешить финансовые проблемы и стать прибыльной.

Working on Model 3 dual motor all-wheel drive & performance versions. Driving feel is amazing. Aiming to release config late tonight. — Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2018

Cost of all options, wheels, paint, etc is included (apart from Autopilot). Cost is $78k. About same as BMW M3, but 15% quicker & with better handling. Will beat anything in its class on the track. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Cost of normal dual motor AWD option is $5k. Range is also 310 miles. Takes 0-60mph to 4.5 sec & top speed to 140 mph. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2018

Источник: Илон Маск Twitter