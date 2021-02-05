Microchip анонсировала первые в мире коммутаторы PCI Express 5.0

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Компания Microchip подготовила к выпуску первые в мире коммутаторы PCI Express (PCIe) 5.0 – семейство Switchtec PFX PCIe 5.0. Устройства нового поколения удваивают производительность межсоединений для вычислений высокой интенсивности, сетевого оборудования и хранилищ NVM Express (NVMe). Новинки совместимы с восстановителями синхронизации XpressConnect, которые также поддерживают PCIe Gen 5.

Коммутаторы семейства Switchtec PFX PCIe 5.0 могут насчитывать от 28 до 100 линий и до 48 мостов NTB. Устройства поддерживают возможность горячего и неожиданного подключения и безопасной аутентификации при загрузке. Также они обладают набором инструментов для отладки и диагностики.

Компания Microchip дополнительно выпустила полный набор инструментов, необходимых для разработки конечных решений на базе новых продуктов. К таким инструментам относятся документация для проектирования, примеры референсного дизайна, ознакомительные платы и другие средства.

Коммутаторы Switchtec PFX PCIe 5.0 уже доступны заинтересованным заказчикам в виде отдельных образцов. Сроки начала массовых поставок новинок пока не уточняются.

Источник: videocardz