Microchip анонсировала первые в мире коммутаторы PCI Express 5.0
Компания Microchip подготовила к выпуску первые в мире коммутаторы PCI Express (PCIe) 5.0 – семейство Switchtec PFX PCIe 5.0. Устройства нового поколения удваивают производительность межсоединений для вычислений высокой интенсивности, сетевого оборудования и хранилищ NVM Express (NVMe). Новинки совместимы с восстановителями синхронизации XpressConnect, которые также поддерживают PCIe Gen 5.
Коммутаторы семейства Switchtec PFX PCIe 5.0 могут насчитывать от 28 до 100 линий и до 48 мостов NTB. Устройства поддерживают возможность горячего и неожиданного подключения и безопасной аутентификации при загрузке. Также они обладают набором инструментов для отладки и диагностики.
Компания Microchip дополнительно выпустила полный набор инструментов, необходимых для разработки конечных решений на базе новых продуктов. К таким инструментам относятся документация для проектирования, примеры референсного дизайна, ознакомительные платы и другие средства.
Коммутаторы Switchtec PFX PCIe 5.0 уже доступны заинтересованным заказчикам в виде отдельных образцов. Сроки начала массовых поставок новинок пока не уточняются.
Источник: videocardz