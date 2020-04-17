Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10 May 2020 Update (20H1)

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Компания Microsoft официально анонсировала следующее крупное обновление Windows 10 May 2020 Update, ранее известное под номером 2004 и кодовым названием 20H1. Сборка под номером 19041.207 (KB4550936), которая должна стать финальной, уже доступная участникам программы Insider Preview из раннего круга доступа Release Preview Ring. Автоматическое распространение майского обновления через Windows Update (Центр обновления Windows) должно начаться в следующем месяце.

Вопреки ожиданиям, крупным свежее майское обновление, как и предыдущий ноябрьский апдейт Windows 10 November 2019 Update, является сугубо номинально. Ничего кардинально нового для рядовых пользователей оно не несет. Тем не менее, этот вовсе не означает, что Windows 10 May 2020 Update вообще не содержит никаких новшеств.

Оно приносит новые функции и обновленный интерфейс для голосового помощника Cortana, улучшения в «Поиске», а также массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений.

Но самое главное нововведение в майском обновлении Windows 10 предназначено для разработчиков — это улучшенная версия среды Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), включающая модифицированную версию ядра Linux собственной разработки Microsoft. Напомним, Microsoft объявила о добавлении ядра Linux в Windows год назад, а в июне 2019 вышла первая тестовая сборка ОС.

В прошлом месяце Microsoft выделила ядро Linux как один из ключевых компонентов Windows, чтобы в дальнейшем обновлять его отдельно через Центр обновления Windows. После каждого релиза новой стабильной версии ядра Linux с длительным сроком поддержки Microsoft обещает пересобирать ядро ​​WSL, чтобы пользователи всегда имели возможность воспользоваться последними новшествами. К слову, актуальная долгосрочная стабильная версия Linux носит номер 5.4. Кроме того, Microsoft уже работает над обеспечением поддержки Linux в Проводнике — это позволит запускать соответствующие файлы прямо из родного файлового менеджера Windows.

Полный список изменений и мелких исправлений Windows 10 May 2020 Update доступен на соответствующей странице сайта Windows Insider Program.

Источник: Windows