Новая ОС Windows 10 (2004) со встроенным ядром Linux вскоре станет доступна всем желающим
На конференции разработчиков Build 2019 компания Microsoft заявила о внедрении ядра Linux непосредственно в Windows 10, а к лету, как и было обещано, вышла первая тестовая сборка ОС. В обозримом будущем опробовать Windows 10 со встроенным ядром Linux смогут все желающие. Это произойдет с выпуском нового крупного обновления Windows 10 20H1 под номером 2004 — оно должно стать доступно широким массам в самое ближайшее время.
В настоящее время Microsoft официально подтвердила включение инструмента Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) в финальную версию следующего крупного обновления Windows 10.
Напомним, WSL представляет собой дополнительный слой совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10. Первая версия WSL дебютировала в Windows 10 Anniversary Update, которое вышло в августе 2016 года. В новой версии WSL2 основное внимание уделяется не столько базовой функциональности, сколько производительности. Новый инструмент должен существенно повысить скорость запуска и работы Linux-приложений, а также заметно сократить аппетиты по части оперативной памяти.
К слову, о ядре Linux для Windows 10. Это будет модифицированная версия Linux собственной разработки Microsoft, созданная специально для Windows для Linux (WSL). После каждого релиза новой стабильной версии ядра Linux с длительным сроком поддержки Microsoft обещает пересобирать ядро WSL, чтобы пользователи всегда имели возможность воспользоваться последними новшествами. Актуальная долгосрочная стабильная версия Linux носит номер 5.4.
На днях Microsoft решила отделить ядро Linux от Windows и обновлять его отдельно через Центр обновления Windows, что обеспечит большую гибкость в вопросе обновлений, как того хотят пользователи.
К слову, самые нетерпеливые уже могут загрузить образ Windows 10 20H1, создать загрузочную флэшку и произвести чистую установку ОС вручную, тогда как его автоматическое распространение через центр установки обновлений Windows Update должно начаться в ближайшие месяцы.
Источник: Windows Command Line