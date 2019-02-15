Неожиданно: Microsoft уже начала тестировать крупное обновление Windows 10 20H1, которое выйдет только в 2020 году

Как известно, Microsoft выпускает по два крупных обновления Windows 10 в год. В марте-апреле этого года ожидается релиз ОС Windows 10 19H1, а следующим в сентябре-октябре выйдет Windows 10 19H2, начало тестирования которого в рамках программы Windows Insiders ожидается со дня на день. И вот вчера участникам программы Windows Insider, выбравшим опцию Skip Ahead (Перейти к следующему выпуску), для загрузки стала доступна свежая тестовая сборка Windows 10 под номером 18836. К удивлению тестировщиков оказалось, что новая сборка относится не к осеннему обновлению Windows 1019H2, а к апдейту Windows 10 20H1, который выйдет следующим только весной 2020 года.

В Microsoft столь ранее тестирование обновления Windows 10 20H1 объяснили тем, что в Windows 20H1 планируются некие новые возможности и изменения, которые требуют более длительного испытания.

Увы, пока нет никаких малейших намеков на то, что такого грандиозного задумали разработчики Windows 10 в обновлении 20H1. Но тут можно вспомнить недавние слухи о крупном редизайне ОС и обновленной версии меню Пуск. Не исключено, что эти существенные изменения дизайна наряду с привычным расширением функциональности запланированы как для Windows 10 20H1.

Что касается ближайшего весеннего обновления Windows 10 19H1, которое уже находится на этапе внесения последних штрихов, оно, как ожидается, принесет новую светлую тему, улучшения в центре уведомлений, «песочницу» для безопасного запуска подозрительных файлов EXE, поддержку смайликов Kaomoji (японские эмодзи), отделит голосового помощника Cortana от поиска, а также новое встроенное ПО Office.

Источник: Windows и The Verge