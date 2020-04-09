Microsoft обеспечит доступ к файлам Linux прямиком из Проводника





С выходом следующего крупного обновления Windows 10 (2004), как известно, полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом ОС Microsoft. Но на этом в Редмонде останавливаться не собираются и уже готовятся к следующему шагу в направлении более тесной интеграции — получать доступ к файлам Linux можно будет прямиком из Проводника.

Соответствующая функциональность уже доступна в свежей сборе Windows 10 под номером 19603, нацеленной на участников программы Insider Preview из раннего круга доступа Fast Ring. Это стало возможно благодаря расширению возможностей оболочки WSL, которая представляет собой дополнительный слой совместимости для запуска Linux-приложений в ОС Windows 10. До этого момента пользователям приходилось вручную указать полное имя файла через UNC путь. Теперь же можно получить доступ к корневой файловой системе для всех установленных в системе дистрибутивов ​​Linux, воспользовавшись иконкой Linux слева на панели навигации проводника.

Что интересно, новая иконка Linux в проводнике — это знаменитый пингвин Tux, официальный талисман Linux, созданный в 1996 году Ларри Юингом. Сейчас Microsoft собирает отзывы о работе данной функциональности, которая в итоге должна стать частью будущего обновления Windows 10. Само обновление должно выйти до конца этого года.

В последние годы Microsoft не перестает приятно удивлять сообщество разработчиков GNU/Linux новыми инициативами в рамках устойчивого курса на сближение с Linux. Ранее программный гигант добавил командную строку Linux в Windows 10, наряду с нативным клиентом OpenSSH и даже дистрибутивы Ubuntu, openSUSE, Debian и Kali Linux в свой магазин Microsoft Store. Кроме того, в прошлом году Microsoft выпустила отдельное приложение командной строки Windows Terminal для Windows 10. Наконец, можно вспомнить, как в 2018 году Microsoft открыла более 60 тыс. патентов для стимулирования развития экосистемы Linux.

Источник: Windows