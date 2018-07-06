Microsoft дразнит грядущим запуском темной темы Outlook.com, которая станет «лучшей из всех существующих»

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Microsoft вскоре немного «освежит» внешний вид веб-версии почтовика Outlook.com, добавив ему поддержку темной темы оформления. Разработка соответствующего режима для Outlook.com, временно появившегося на Хэллоуин в прошлом году, стартовала еще несколько месяцев назад и сейчас разработчики объявили о его скором запуске.

Наверняка многие задаются одним и тем же вопросом: «Но почему так долго?». В сообщении на форуме Outlook член команды разработчиков почтовика назвал в качестве одной из причин задержки желанием сделать для ведущего почтовика лучший темный режим из всех когда-либо созданных. Он также отметил, что предварительная версия, показанная на Хэллоуин в прошлом году, была лишь черновым вариантом, требовавший значительной доработки.

В Microsoft говорят, что в процессе переделывала код и меняла цвета «по несколько раз», но сейчас разработчики наводят финальные штрихи перед официальным запуском новой темы Outlook.com.

Как будет выглядеть финальный вариант темной темы для Outlook.com, пока неизвестно. Но можно освежить память и вспомнить предварительную версию (изображение ниже).

Судя по сообщениям на форуме Outlook.com, этот режим был одним из наиболее часто запрашиваемых пользователями нововведений.

Источник: The Verge