Microsoft Edge получил голосовой перевод аудио и видео в реальном времени — требуется от 12 ГБ оперативной памяти

Предварительная версия Microsoft Edge получила удивительную для браузера функцию. Однако она потребляет огромное количество памяти и не предназначена для слабых систем.

Бета-версия Microsoft Edge 141.0.3537.13 несет возможность перевода звука аудио и видео. Для перевода в реальном времени используется модель искусственного интеллекта, но перечень языков пока достаточно ограничен. Поскольку функция находится на стадии предварительного ознакомления, она не видна сразу после обновления до бета-версии Edge. В новейшей версии Canary перевод включается настройкой «Предлагать перевод видео на поддерживаемых сайтах».

Журналисты сайта Windows Latest решили попробовать эту функцию и сразу проверили системные требования. Для осуществления живого перевода нужна достаточно мощная система — не менее 12 ГБ оперативной памяти и 4-ядерный процессор. На ноутбуке с 16 ГБ оперативной памяти для использования этой функции заняло 75% ее объема, или 12 ГБ. Windows 11 уже потребляет почти 25% памяти в режиме ожидания, поэтому почти не остается возможностей работать для других программ.

После включения перевода в настройках, на странице воспроизведения видео автоматически появится всплывающая панель. Пока Edge, кажется, не поддерживает многие сайты, и журналисты смогли протестировать эту функцию только на YouTube. Поскольку интерфейс показывал только три языка ввода (испанский, корейский и английский), для теста попробовали видео на испанском.

Одна из проблем была в том, что для некоторых частей видео программа пыталась добавить две аудиодорожки — мужским и женским голосами. Это не подходило, поскольку на видео был только один человек. Пока неизвестно когда, в каких регионах и в каком состоянии перевод стартует для пользователей.