Microsoft Flight Simulator выйдет 18 августа и сразу будет добавлен в Xbox Game Pass на ПК





Asobo Studio и Microsoft объявили дату релиза нового гражданского авиасимулятора Flight Simulator — он выйдет 18 августа 2020 года. Оформить предзаказ на одну из самых ожидаемых игр 2020 года в Microsoft Store можно со вчерашнего дня, а обладатели подписки Xbox Game Pass для ПК в составе Xbox Game Pass Ultimate получат игру (стандартное издание) бесплатно в день выхода.

Игра Flight Simulator предлагается в трех изданиях, отличающихся набором самолётов и аэропортов.

The Microsoft Flight Simulator Standard Edition: включает в себя 20 детально проработанных самолетов с уникальной физикой полета и 30 вручную воссозданных аэропортов — 1 540 грн

The Deluxe Edition: включает в себя все, что есть в Стандартном издании, плюс 5 дополнительных реалистичных самолетов и ещё 5 вручную воссозданных международных аэропортов — 2 305 грн;

The Premium Deluxe Edition: также включает в себя весь контент Стандартного издания, плюс 10 дополнительных самолетов и ещё 10 международных аэропортов — 3 070 грн.

Источник: Microsoft