Microsoft говорит, что Windows 11 лучше Windows 10 из-за доступных… сплетен о знаменитостях

В дальнейшем Microsoft прекратит поддержку Windows 10, следовательно, обновления безопасности будут доступны только для клиентов, которые готовы за них платить. Это произойдет 14 октября 2025 года. И чтобы стимулировать пользователей переходить на актуальную версию ОС, компания решили напомнить, почему Windows 11 лучше Windows 10.

По словам Microsoft, отдать предпочтение Windows 11 стоит по нескольким причинам. В частности, новая ОС имеет обновленный интерфейс пользователя, который «удобнее для глаз и проще в использовании», рекомендации в Проводнике и меню «Пуск», поддержку ключей доступа для лучшей безопасности, Smart App Control, лучшую поддержку внешних дисплеев, живые субтитры и тому подобное.

В перечне лучших возможностей и в качестве аргумента модернизации ОС Microsoft также называет… сплетни о знаменитостях. Без шуток. Так и написано на официальной странице:

«Виджеты — это новинка в Windows 11. Они помогут вам быть в курсе всего, за чем вам нужно следить, например планы, погода, акции, спорт — даже сплетни о знаменитостях.»

Это довольно интересное заявление, учитывая, что Microsoft позволила пользователям выключать ленты новостей в Widgets после потока жалоб на некачественные, часто даже вредные публикации. Но для тех, кто любит и ищет сплетни о знаменитостях, Windows 11 — отличный выбор. Хотя на самом деле в интерфейсе «Новости и интересы» Windows 10 также есть сплетни о знаменитостях.

Источник: neowin