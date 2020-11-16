Microsoft: хакеры из России и Северной Кореи атаковали создателей вакцины от COVID-19

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Корпорация Microsoft сообщила, что кибератаки, исходящие из Северной Кореи и России, были нацелены на компании, которые занимаются исследованиями в сферах создания вакцин и лечения COVID-19. Компания заявляет, что атаки были нацелены на семь ведущих фармацевтических компаний и исследовательских организаций в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее.

«Большинство целей – создатели вакцин, у которых вакцины от COVID-19 находятся на различных стадиях клинических испытаний», — говорится в блоге Microsoft.

Microsoft не назвала конкретные компании. Также не уточняется, какая информация могла быть украдена или скомпрометирована. Однако Microsoft сообщила, что уведомила пострадавшие организации и предложила помощь там, где атаки были успешными. По данным Microsoft, большинство атак было заблокировано ее средствами защиты.

Отмечается, что хакеры использовали различные методы для проведения атак, в том числе brute force для кражи учётных данных. Также применялись целевые фишинговые атаки, в которых хакеры выдавали себя за потенциальных работодателей, ищущих кандидатов на работу, и за представителей Всемирной организации здравоохранения.

Источник: The Verge