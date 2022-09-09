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Microsoft и HBO представили Xbox Series S в стиле «Дома Дракона»

Microsoft и HBO представили Xbox Series S в стиле «Дома Дракона»

Компания Microsoft в сотрудничестве с HBO создала вариант Xbox S, оформленный в стиле сериала «Дом Дракона». На рекламном постере эксклюзивная игровая приставка гордо восседает на Железном Троне.

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Microsoft HBO Xbox Series S «Дом Дракона»

Трон, созданный из мечей поверженных врагов Эйгона Таргариена и сплавленный дыханием дракона, традиционно принадлежит Повелителю Семи Королевств. Дизайн консоли Xbox Series S идеально вторит оформлению трона. На её широкой стороне расположен герб Дома Таргариенов. Оформление символизирует царствование игрока над бесконечными мирами, доступными в Xbox Game Pass.

«Дом Дракона» является приквелом «Игры Престолов», повествующим о событиях за сотни лет до начала Зимы. HBO продемонстрировала уже три серии шоу, продолжение выходит каждое воскресенье.

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«Дом Дракона» показал лучший старт на HBO — 10 млн зрителей в день премьеры

Источник: Aroged


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