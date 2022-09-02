Одна подписка Xbox на четырех — Microsoft запустила совместный Game Pass для семьи и друзей

В начале августа Microsoft начала тестировать «семейную» подписку Xbox Game Pass как более доступную альтернативу максимальному плану Game Pass Ultimate, которая в итоге оказалась не совсем семейной — ее можно делить и с друзьями. И вот сейчас состоялся официальный запуск этого нового тарифного плана под названием Xbox Game Pass Friends & Family.

Правда, этот новый план доступен только в двух странах — Ирландии и Колумбии. К нему могут присоединиться четыре человека и получить доступ к преимуществам максимального плана Xbox Game Pass Ultimate (доступ к библиотеке игр на ПК и Xbox, а также Xbox Cloud, EA Play и поддержка многопользовательских онлайн-игр на консолях). И поскольку стоимость делится на всех, то выходит дешевле, чем покупать индивидуальные подписки. Единственное условие и ограничение – они должны проживать в пределах одной страны. Да, именно страны, а не домохозяйства, поэтому это довольно мягкое ограничение.

Собственно, по ценам — в Ирландии стоимость составляет 21,99 евро в месяц, а в Колумбии почти вдвое дешевле — 49 990 Колумбийских песо ($11,13 евро в месяц). Для сравнения, обычная цена подписки Xbox Game Pass Ultimate в Европе — 12,99 евро в месяц против 5,5 евро на человека в «коллективной» Xbox Game Pass Friends & Family.

В то же время Microsoft предоставляет возможность конвертировать обычную подписку Game Pass в семейную — в таком случае полнолуние максимального Ultimate-плана превращается в 18 дней «коллективной» Friends & Family.

Курс Python Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Сколько Xbox Game Pass Friends & Family будет стоить в других странах Европы и США, пока неизвестно. В то же время The Verge сообщает, что в США цена составит около $25 в месяц.

А мы тем временем продолжаем ждать запуска Xbox в Украине и надеемся, что это событие произойдет до конца года, а новый совместный Game Pass для семьи и друзей точно не станет лишним.