Microsoft и Хидео Кодзима предварительно договорились о разработке игры для Xbox





Уже некоторое время ходят слухи о том, что Хидео Кодзима ведёт переговоры с Microsoft об издании своей следующей игры. Такой шаг мог бы считаться довольно крупным отступничеством, учитывая, что последняя игра Кодзимы была эксклюзивной для PlayStation. Теперь эти слухи получили очередное подтверждение.

По словам Джеффа Грабба из VentureBeat, который с самого начала опровергал эти слухи, переговоры между Кодзимой и Microsoft вышли на новый уровень. Стороны якобы подписали письмо о намерениях, в котором говорится, что они будут работать вместе над созданием новой игры для Xbox. Это пока что не окончательный договор, многие детали ещё предстоит проработать. Однако подписанное письмо о намерениях означает, что договор почти наверняка тоже будет подписан. Конечно, до официального объявления к этой информации нужно относиться с некоторой долей скепсиса. Вместе с тем, Грабб определённо уверен в этой информации.

Далее можно лишь гадать, в чём именно будет заключаться сотрудничество Кодзимы и Microsoft. Недавно компания привлекла бывшую сотрудницу Valve и Stadia Ким Свифт в качестве нового старшего директора Xbox Cloud Gaming, и ходят слухи, что она будет напрямую помогать Кодзиме в создании его следующей игры. До рассмотрения сделки с Microsoft, Кодзима якобы создавал игру для Stadia, которая действительно продвигала бы уникальные функции этой платформы. Этот проект сорвался после того, как Google отказалась от своих планов по развитию облачных игр. Но похоже, что Кодзима всё же продолжит работу над этим или сходным проектом уже в сотрудничестве с Microsoft, так что это может быть облачная игра. Кодзима также намекнул, что его следующая игра будет включать в себя различные «социальные элементы», подобно Death Stranding, хотя, очевидно, она не будет прямым продолжением этой игры.

Источник: wccftech