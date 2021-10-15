Microsoft и NVIDIA создали крупнейшую в мире генеративную языковую ИИ-модель с 530 миллиардами параметров

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Microsoft и NVIDIA совместными усилиями создали модель генерации естественного языка Megatron-Turing Natural Language Generation — она содержит 530 миллиардов параметров, что делает ее самой большой и самой мощной в своем классе.

MT-NLG, созданная в рамках сотрудничества Microsoft и NVIDIA, имеет в 3 раза больше параметров по сравнению с существующей крупнейшей моделью такого типа и обеспечивает более высокую точность в широком наборе задач естественного языка.

Ключевыми сценариями для этой системы являются:

Предсказание завершения текста по смыслу;

Понимание прочитанного;

Генерация логических выводов;

Создание заключений на естественном языке;

Различение смысла слов с несколькими значениями.

Для обучения столь масштабной модели NVIDIA и Microsoft объединили современную инфраструктуру обучения на основе GPU с передовым программным стеком распределенного обучения. Также партеры создали базы данных естественного языка, включающие сотни миллиардов единиц контента, а разработали новые методы обучения для повышения эффективности и стабильности оптимизации.