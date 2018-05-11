Microsoft и Quanta работают над умной АС с поддержкой Cortana

Сегодня рынок умных акустических систем и домашних голосовых помощников является одним из самых быстрорастущих, у него огромный потенциал роста и развития в ближайшем будущем. И нет ничего удивительного, что появляется все больше желающих занять свое место под солнцем. Теперь вот сообщается, что и Microsoft хочет присоединиться к гонке.

Да, можно вспомнить, что на рынке уже есть умная АС Harman Kardon Invoke с поддержкой голосового помощника Cortana, но этого явно недостаточно, чтобы на равных конкурировать с Amazon и Google, которые уже успели закрепиться в этом сегменте.

Сообщается, что партнером Microsoft по проекту умной АС выступает тайваньский производитель электронных изделий Quanta Computer, работающий на условиях OEM и ODM.

Аппаратной основой пока еще безымянной колонки выступает четырехъядерная SoC Qualcomm Snapdragon 212, которая сначала использовалась в бюджетных смартфонах вроде Nokia 2, но затем распространилась на сегмент Интернета вещей. Собственно, на этом технические детали о проекте заканчиваются.

По части дизайна пока информации нет никакой, так как разработка устройства находится на начальной стадии. Но можно с уверенностью утверждать, что умная АС Microsoft будет иметь корпус цилиндрической формы, являющейся привычным форм-фактором для этого типа устройства. Понятно, что обработкой команд и поиском необходимой информации будет заниматься фирменный голосовой помощник Cortana.

При этом пока нет полной уверенности, что устройство выйдет под брендом Microsoft. Высказывается предположение, что Microsoft предложит референсный дизайн, которые другие производители при желании смогут использовать для выпуска собственных колонок с голосовым помощником Cortana. Как будет на самом деле, покажет время.

Источник: winfuture