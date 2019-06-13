Microsoft: Консоль Xbox Project Scarlett получит привод оптических дисков, а также будет поддерживать все контроллеры и игры для Xbox One

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В начале недели компания Microsoft провела презентацию, на которой рассказала первые детали об игровой консоли следующего поколения Xbox Project Scarlett. Тогда мы узнали, что она будет основана на связке AMD Zen 2 и Radeon Navi, получит SSD и память GDDR6, а также будет поддерживать 8K-разрешение, рейтрейсинг и другие технологии.

После первой порции информации разработчики консоли открыли еще несколько достаточно интересных подробностей о консоли, которые наверняка будут интересны потенциальным покупателям.

Итак, несмотря на развитие цифровой дистрибуции игр и наличие в линейке консолей «бездисковой» версии, Xbox Project Scarlett все же будет укомплектована приводом оптических дисков. Глава игрового подразделения компании Фил Спенсер считает, что у игроков должен быть выбор, какой именно способ покупки и хранения игр использовать.

Кому-то удобнее покупать цифровые версии, а кто-то предпочитает покупать физические издания для своей коллекции. Более того, некоторые пользователи (по крайней мере на американском рынке) по-прежнему покупают фильмы на Blu-ray дисках и используют в качестве плеера свои Xbox, что экономит средства на покупку отдельного Blu-ray плеера. Впрочем, существует вероятность, что после релиза Xbox Project Scarlett разработчики выпустят и более дешевую версию без привода дисков, по аналогии с Xbox One S All-Digital Edition.

Далее в Microsoft заявили, что будущая консоль Xbox Project Scarlett будет поддерживать контроллеры и другие аксессуары от своего предшественника Xbox One, включая контроллер Xbox Elite 2. Таким образом владельцам новой версии не придется покупать второй контроллер для совместной игры, также они смогут задействовать более продвинутые модели джойстиков, приобретенные ранее.

И, наконец, команда Xbox Backward Compatibility рассказала, что больше не будет добавлять в каталог «обратносовместимых» игр проекты для Xbox 360 и Xbox. Вместо этого она сосредоточится на следующем поколении консолей, сделав так, чтобы владельцы Xbox Project Scarlett смогли запустить на этой новинке любую игру для Xbox One.

Напомним, что Microsoft собирается выпустить консоль Xbox Project Scarlett на рынок осенью 2020 года, официальная презентация ожидается следующим летом на выставке E3 2020. Консоль выйдет вместе с шутером Halo Infinite.

Источник: The Verge