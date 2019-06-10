Microsoft рассказала первые детали о консоли Xbox Project Scarlett: AMD Zen 2, Radeon Navi, GDDR6, 8K, SSD, рейтрейсинг и релиз осенью 2020 года

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В рамках выставки E3 2019 компания Microsoft официально раскрыла первые детали о своей игровой консоли следующего поколения. В частности, официально подтверждено, что консоль с кодовым названием Project Scarlett выйдет уже осенью 2020 года.

Консоль будет построена на кастомном процессоре AMD Zen 2 и архитектуре Radeon Navi (RDNA), в результате новинка будет в четыре раза более мощной, чем Xbox One X. Разработчики также использовали быструю память GDDR6 и SSD, что также позволит поднять разрешение и количество кадров в секунду на «недостижимый ранее уровень».

Накопитель SSD будет использоваться не только для хранения данных, но и в качестве виртуальной оперативной памяти (SSD as virtual RAM), что заметно ускорит время загрузки игр и увеличит производительность (в некоторых аспектах — до 40 раз).

В результате консоль Xbox Project Scarlett будет поддерживать игры в разрешении 8K с частотой обновления кадров до 120 fps (плюс поддержка переменной частоты обновления) и рейтрейсингом. Стартовой игрой, которая должна продемонстрировать все возможности новинки, станет шутер Halo Infinite, также ожидается поддержка обратной совместимости, то есть игр для консолей Xbox One.

Отметим, что дизайн новинки так и не был показан, официально приставку представят на E3 2020 летом следующего года. Продажи стартуют в конце осени, таким образом консоль успеет к периоду предпраздничных новогодних распродаж, когда традиционно покупается максимальный объем игровых консолей.

Напомним, что Sony в своей консоли следующего поколения PS5 также пообещала поддержку 8K графики, 3D-аудио и обратную совместимость с играми для PlayStation 4. Новинка также будет использовать восьмиядерный процессор AMD Ryzen и GPU с поддержкой рейтрейсинга, способный на режим 4K / 120 Гц.

Источник: The Verge