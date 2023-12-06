Microsoft может предложить платные обновления безопасности для Windows 10. Это для Copilot

Microsoft позволит потребителям заплатить за расширенные обновления безопасности (Extended Security Updates, ESU) для Windows 10, когда поддержка операционной системы закончится в 2025 году. Обычно софтверный гигант предлагает платные обновления безопасности только организациям, которым нужно продолжать использовать старые версии, но теперь планирует в первый раз предложить их частным лицам с помощью годовой подписки вместо продления даты окончания поддержки Windows 10.

Хотя мы настоятельно рекомендуем перейти на Windows 11, мы понимаем, что существуют обстоятельства, которые могут помешать вам заменить устройства Windows 10 до истечения срока поддержки. Поэтому Microsoft предлагает расширенные обновления безопасности. Приложение ESU для Windows 10 включает критические и/или важные обновления безопасности. ESU не включает новые функции, обновления, не относящиеся к безопасности, или запросы на изменение дизайна. Техническая поддержка за пределами программы ESU также не предоставляется. — из блога Microsoft.

Дата завершения поддержки Windows 10 – 14 октября 2025 года, чуть более чем через 10 лет после выхода. Многие ожидали, что Microsoft продолжит поддержку Windows 10, в том числе потому, что она все еще широко используется, а между Windows 10 и Windows 11 большой разрыв. Поэтому неожиданно, что Microsoft предлагает обычным пользователям ту же программу ESU, которая доступна для бизнеса, передает The Verge.

Более подробная информация от Microsoft, включая цены, будет предоставлена ​​позже.

Это неожиданный шаг, случившийся всего через несколько недель после того, как Microsoft объявила, что «пересматривает» свой подход к Windows 10. Microsoft добавляет в Windows 10 программу Copilot с искусственным интеллектом и делает «дополнительные инвестиции», которые в будущем могут включать дополнительные функции искусственного интеллекта Для их работы очень желательно иметь последние обновления безопасности.