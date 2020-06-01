Microsoft заблокировала установку обновления Windows 10 May 2020 Update на множестве устройств





Корпорация Microsoft не позволяет большому количеству компьютеров выполнить обновление до последней версии ОС Windows 10 May 2020 Update. Хотя обновление вышло на прошлой неделе, Microsoft обнаружила, что существует ряд известных проблем, препятствующих полноценной установке обновления на различных компьютерах.

У Microsoft есть список из 10 проблем, которые в настоящее время изучают специалисты компании. При этом 9 из них вызывают «задержку совместимости», которая и не даёт установить обновление Windows 10 May 2020 Update через Центр обновления Windows. Одна проблема, связанная с неожиданными ошибками или перезагрузками постоянно включенных, постоянно подключенных устройств, затрагивает такие модели, как Microsoft Surface Pro 7 или Surface Laptop 3. Последнее обновление также блокируется на системах с приложениями или играми, использующими GameInput Redistributable. Это связано с тем, что после установки обновления такие игры и приложения могут потерять возможность ввода с помощью мыши.

Если пользователи будут проверять доступность обновления Windows 10 May 2020 Update через Центр обновления Windows и не обнаружат его, скорее всего, Microsoft заблокировала установку обновления для этого устройства. На выходных в Центре обновления Windows также появилось соответствующее предупреждение для таких устройств, которые пока не готовы к обновлению.

Источник: The Verge